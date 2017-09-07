Форвард «Енисея» Козлов – лучший игрок ФНЛ в августе

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов признан лучшим игроком Футбольной национальной лиги в прошедшем месяце.

Второе место в рейтинге занял капитан «Шинника» Эльдар Низамутдинов, а тройку лучших замкнул форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Напомним, что в августе Козлов записал на свой счет семь голов в пяти матчах. «Енисей» на данный момент лидирует в турнирной таблице ФНЛ.