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    Форвард «Енисея» Козлов – лучший игрок ФНЛ в августе

    Нападающий «Енисея» Андрей Козлов признан лучшим игроком Футбольной национальной лиги в прошедшем месяце.

    Второе место в рейтинге занял капитан «Шинника» Эльдар Низамутдинов, а тройку лучших замкнул форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

    Напомним, что в августе Козлов записал на свой счет семь голов в пяти матчах. «Енисей» на данный момент лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ФНЛ

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    07.09.2017 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 13:06

      Неувядающим Эльдару и Сергею - браво!...
      Ну, а лучшему в месяце не снижать планку общественно-футбольного интереса к своей персоне!!... Удачи!!...
      По информации источника - Козлов попал в сферу интересов "Гремио"!....)

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