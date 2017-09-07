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    Эмери: «Барселона» купила Ривалдо за отступные, «Реал» – Фигу. Такова и моя привилегия в «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери ответил на обвинения клуба в нарушении правил финансового фэйр-плей.

    «20 лет назад «Барселона» купила Ривалдо в последний день трансферного окна. За него заплатили отступные в размере 24 миллионов евро. «Реал» в своем время заплатил отступные за Луиша Фигу (в июле 2000 года из «Барселоны» за 62 миллиона евро – прим. «Бомбардира»).

    В прошлом я видел, как большие клубы покупали лучших игроков. Такова и моя привилегия в «ПСЖ». Но все это уже было раньше в Испании», – сказал 45-летний специалист.

    Напомним, за переход Неймара из «Барселоны» парижский клуб заплатил 222 миллиона евро в качестве отступных.

    1-го сентября УЕФА открыл дело в отношении клуба по нарушению правил ФФП. Клуб ответил, что готов доказать свою невиновность.

    Источник: Globo

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    07.09.2017 01:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +627

      Xiko 7 сентября 2017, 11:09

      Я вот не понимаю, че такая агрессия к Неймару. Ему нужно было развиваться, а не играть под кем то. И к тому же, он ушел во ФРАНЦИЮ, а не в клуб основного соперника Испании. Так что, я поддерживаю его решение.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 сентября 2017, 07:22

      Ну ему же надо было что-то сказать....

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 7 сентября 2017, 06:57

      Ответил на обвинение в нарушении ФФП? Где ответ то? Пронёс что-то и всё. По-моему, первый абзац был придуман "бомбардиром", а точнее неграмотным ....

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 сентября 2017, 05:56

      "Такова и моя привилегия ... ". Да по-моему ты там вообще ничего не решал взять Неймара и Мбаппе или нет. Просто этого захотел шейх. Не того калибра ты тренер , чтобы под твои желания покупать игроков тем более такого калибра как Неймар и с таким ценником как у Мбаппе...

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