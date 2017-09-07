Эмери: «Барселона» купила Ривалдо за отступные, «Реал» – Фигу. Такова и моя привилегия в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери ответил на обвинения клуба в нарушении правил финансового фэйр-плей.

«20 лет назад «Барселона» купила Ривалдо в последний день трансферного окна. За него заплатили отступные в размере 24 миллионов евро. «Реал» в своем время заплатил отступные за Луиша Фигу (в июле 2000 года из «Барселоны» за 62 миллиона евро – прим. «Бомбардира»).

В прошлом я видел, как большие клубы покупали лучших игроков. Такова и моя привилегия в «ПСЖ». Но все это уже было раньше в Испании», – сказал 45-летний специалист.

Напомним, за переход Неймара из «Барселоны» парижский клуб заплатил 222 миллиона евро в качестве отступных.

1-го сентября УЕФА открыл дело в отношении клуба по нарушению правил ФФП. Клуб ответил, что готов доказать свою невиновность.