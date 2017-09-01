«ПСЖ» ответил на заявление УЕФА об открытии расследования по нарушению ФФП

«Бомбардир» писал о том, что УЕФА откроет дело в отношении «ПСЖ» о нарушении правил финансового фэйр-плей. Французский клуб прокомментировал действия союза.

«Мы удивлены фактом открытия расследования, ведь клуб придерживался правил финансового фэйр-плей. Мы уверены в том, что сможем доказать свое соответствие нормам на период сезона-2017/18. Клуб всегда действовал в кооперации с футбольными органами Европы и проявлял огромное уважение к правилам.

К примеру, 23-го августа наш заместитель исполнительного директора Жан-Клод Блан присутствовал в главном корпусе УЕФА, где в течение трех часов беседовал с Андреа Траверсо, отвечающим за финансовый фэйр-плей. В ходе встречи стороны выяснили, что наши операции с «Монако» были совершены по правилам на сезон-2017/18.

31-го августа состоялась очередная встреча с экспертами УЕФА по ФФП. Было установлено, что все манипуляции выполнены в соответствии с правилами бухгалтерского учета Франции и Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS).

В случае необходимости клуб готов продолжить диалог с представителями футбольной власти, как это было всегда в отношении любого из данных органов», – говорится в заявлении вице-чемпионов Франции

Напомним, в августе «ПСЖ» подписал экс-нападающего «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро и арендовал Килиана Мбаппе у «Монако».