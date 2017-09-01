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    «ПСЖ» ответил на заявление УЕФА об открытии расследования по нарушению ФФП

    «Бомбардир» писал о том, что УЕФА откроет дело в отношении «ПСЖ» о нарушении правил финансового фэйр-плей. Французский клуб прокомментировал действия союза.

    «Мы удивлены фактом открытия расследования, ведь клуб придерживался правил финансового фэйр-плей. Мы уверены в том, что сможем доказать свое соответствие нормам на период сезона-2017/18. Клуб всегда действовал в кооперации с футбольными органами Европы и проявлял огромное уважение к правилам.

    К примеру, 23-го августа наш заместитель исполнительного директора Жан-Клод Блан присутствовал в главном корпусе УЕФА, где в течение трех часов беседовал с Андреа Траверсо, отвечающим за финансовый фэйр-плей. В ходе встречи стороны выяснили, что наши операции с «Монако» были совершены по правилам на сезон-2017/18.

    31-го августа состоялась очередная встреча с экспертами УЕФА по ФФП. Было установлено, что все манипуляции выполнены в соответствии с правилами бухгалтерского учета Франции и Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS).

    В случае необходимости клуб готов продолжить диалог с представителями футбольной власти, как это было всегда в отношении любого из данных органов», – говорится в заявлении вице-чемпионов Франции

    Напомним, в августе «ПСЖ» подписал экс-нападающего «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро и арендовал Килиана Мбаппе у «Монако».

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    01.09.2017 21:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 06:12

      ПСЖ ответил- берите с НАС денег скока нада и на фсё НАС...рать

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 00:05

      Очень странно читать комменты, полные фекалий. Тут сборище гопоты и быдла? Цивилизованно общаться не пробовали?
      Барса уже была наказана, Реал тоже. Сейчас Атлетико М. наказан. Авторитетов нет у УЕФА. Ну, я надеюсь на это.
      А ПСЖ в след. сезоне придется распрощаться с несколькими футболистами на сумму, равную трансферу Мбаппе. Раз с Неймаром удалось обмануть всех.
      Даже победа в ЛЧ не покроет 180 млн евро за Мбаппе.

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola > Sola 2 сентября 2017, 00:33

      Спецом уточню на всякий случай: испанские клубы наказаны не отстранением от еврокубков, а запретом на покупку новых игроков.
      С ПСЖ ситуация немножко иная, но привилегий у богатых клубов быть не должно, УЕФА ведь не российская организация, if u know what I mean.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Sola 3 сентября 2017, 04:37

      Наказание - это расплата за неправомерно сделанное, выраженное в материальной форме (штрафах), в форме изоляции (запрет на участие), в форме запрещения (запрет на определенные действие), принуждения (расторжение правовых договоров)... При чем формы наказания могут быть применены по отдельности или комбинацией форм, но в любом случае "провинившийся" должен испытывать некую "тяжесть" наказания, определенный дискомфорт и может даже страдания))) Что мы видим в реальности: Барса и Реал вышли за рамки финансового ферплея, потратили больше, чем заработали и... что? Им запретили год-два покупать новых игроков))) Смеееешно! Они для этого и потратились, что бы год-два никого не покупать! То есть фигурально, это если бы кто-то обожрался бы до икоты, чужой клубникой, провинившегося наказали бы запретом есть клубнику на два-три дня))) Это не наказание, а скорее забота! Как бы ребята случайно не обанкротились.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 сентября 2017, 23:06

      где деньги зин

      2
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      Рейтинг: +44

      boec80 1 сентября 2017, 22:44

      Денег хотят срубить вот всё и расследование

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 сентября 2017, 22:41

      Да понятно,что никого не накажут,и спокойно выкупят мбаппе в след году

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 сентября 2017, 22:41

      Там и расследовать нечего. Попросили не сорить деньгами, а они сорят, найдя лазейки.

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      Рейтинг: +423

      Drapik 1 сентября 2017, 22:41

      УЕФА дергается, продажные придурки. Хотели задавить восточную Европу. Задавили. И получили отдачу от арабов.

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Drapik 3 сентября 2017, 04:44

      Ага, в Восточной Европе цивилизованно работать ни как не могут научиться, разворовывают все что можно и нельзя, а оказывается во всем виноваты западные еврочинуши)))

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik > serglider 9 сентября 2017, 00:52

      Вопрос не в том, кто виноват во всем виноват. Не меси говно с помоями.
      В восточной Европе клубы можно быстро раскрутить только за счет больших финансовых вливаний. Вот в УЕФА и обеспокоились, чтобы Галатасарай, Зенит и Шахтер вдруг не начали бы доминировать на футбольной евроарене.
      Кубок УЕФА взял Зенит, потом Шахтер, потом все - новый формат, лига Европы. Им стало не интересно.
      Арабы просто сделали то, что у нас происходит каждый день - обошли правила деньгами. И Европа это съела.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 22:14

      Орган УЕФА открыл расследование, а клуб прокомментировал ситуацию.... Обе стороны ведут публичную возню для успокоения общественности, что бы остудить накал ситуации.... Но... Ходы сделаны, деньги уплачены, юристы всё обтяпали....
      Всем спасибо, все свободны....))

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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 1 сентября 2017, 22:13

      Этот Fair play убивает футбол

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      Рейтинг: +833

      Sola > Interneradzuri 2 сентября 2017, 00:10

      Наоборот. Если бы не этот FP, клубы типа Челси, Реала, ПСЖ, МанСити, МЮ, Барсы уже скупили бы всех более-менее хороших футболистов, оставив остальным клубам судьбу Аякса, например.

      FP хоть как-то сдерживает обнаглевших жиробасов (богатых владельцев клубов). Хоть какая-то конкуренция есть.

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