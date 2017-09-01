УЕФА открыл расследование по делу «ПСЖ» о нарушении правил ФФП

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что союз открыл расследование по делу о нарушении «Пари Сен-Жермен» правил финансового фэйр-плей.

«В ходе расследования особенное внимание будет уделено соблюдению клубом финансового баланса. Данные меры принимаются в связи с активностью клуба на трасферном рынке в последнее время.

В течение следующих месяцев органы УЕФА и представители «ПСЖ» проведут несколько встреч для проверки документации», – говорится в сообщении.

Союз также отметил, что не будет комментировать ситуацию до начала разбирательств.

Напомним, в августе состав «ПСЖ» пополнил экс-нападающий «Барселоны» Неймар. Сумма сделки составила 222 миллиона евро. Вчера парижский клуб арендовал у «Монако» форварда Килиана Мбаппе.