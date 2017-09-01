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    УЕФА открыл расследование по делу «ПСЖ» о нарушении правил ФФП

    Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что союз открыл расследование по делу о нарушении «Пари Сен-Жермен» правил финансового фэйр-плей.

    «В ходе расследования особенное внимание будет уделено соблюдению клубом финансового баланса. Данные меры принимаются в связи с активностью клуба на трасферном рынке в последнее время.

    В течение следующих месяцев органы УЕФА и представители «ПСЖ» проведут несколько встреч для проверки документации», – говорится в сообщении.

    Союз также отметил, что не будет комментировать ситуацию до начала разбирательств.

    Напомним, в августе состав «ПСЖ» пополнил экс-нападающий «Барселоны» Неймар. Сумма сделки составила 222 миллиона евро. Вчера парижский клуб арендовал у «Монако» форварда Килиана Мбаппе.

    Источник: УЕФА

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    01.09.2017 19:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +527

      трениришко 1 сентября 2017, 23:52

      Так скоро все игроки будут выкупать свои контракты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 сентября 2017, 21:33

      Вот Неймар будет в шоке если команду выкинут из еврокубков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 сентября 2017, 21:29

      Наконец-то ПСЖ получит по заслугам!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > DeStar 1 сентября 2017, 22:02

      Тут денежным штрафом дело не обойдётся. УЕФА могут и от еврокубков отстранить, а это уже будет серьёзной проблемой для такого топ-клуба как ПСЖ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 1 сентября 2017, 21:18

      Мансити проверяйте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 1 сентября 2017, 20:25

      Закрыть французский нацпроэкт немедленно !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > BuenosArgentina 1 сентября 2017, 20:31

      да и деньги вернуть французким бабушкам немедленно !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Zubo 1 сентября 2017, 20:38

      И видео повторы на каждой минуте, штоб всё по чесноку ! Лярдокрадов на Колыму! Ну и деньги бабушкам и сиротам!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Zubo 1 сентября 2017, 20:57

      Катарским бабушкам)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 20:21

      Вообще по поводу ФФП пора уже громыхнуть УЕФА ! Только этого не будет )_

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