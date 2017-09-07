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    Венгер: «Я мог уйти из «Арсенала» в прошлом сезоне. Были переговоры с «ПСЖ»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что мог покинуть лондонский клуб в конце сезона-2016/17.

    «Да, это правда. Я мог уйти из «Арсенала» в конце прошлого сезона. Мы плохо начали новый сезон, но все еще сохраняем шансы на чемпионство. У меня были переговоры с «ПСЖ».

    Тома Лемар? Мы предложили за него 100 миллионов евро, но он решил остаться в «Монако».

    Предложим ли мы 140 миллионов за Мбаппе? Нет. Он феномен и может стать новым Пеле. Для него нет пределов.

    Расстраивает ли меня положение дел на трансферном рынке? Нет, абсолютно», – цитирует француза журналист Джанлука ди Марцо.

    Ранее Мбаппе сказал, что всерьез рассматривал вариант перехода в «Арсенал».

    67-летний Венгер возглавляет лондонский клуб с сентября 1996 года.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    07.09.2017 00:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 сентября 2017, 18:06

      Ой перестань.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 сентября 2017, 10:01

      Арсенал из-за тебя на месте топчется не первый год,о каком ПСЖ ты думаеш- очнись

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 сентября 2017, 07:49

      Сомнительно. Сам что-ли просился?

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 7 сентября 2017, 06:12

      ПСЖ не плохой вариант.

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