Венгер: «Я мог уйти из «Арсенала» в прошлом сезоне. Были переговоры с «ПСЖ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что мог покинуть лондонский клуб в конце сезона-2016/17.

«Да, это правда. Я мог уйти из «Арсенала» в конце прошлого сезона. Мы плохо начали новый сезон, но все еще сохраняем шансы на чемпионство. У меня были переговоры с «ПСЖ».

Тома Лемар? Мы предложили за него 100 миллионов евро, но он решил остаться в «Монако».

Предложим ли мы 140 миллионов за Мбаппе? Нет. Он феномен и может стать новым Пеле. Для него нет пределов.

Расстраивает ли меня положение дел на трансферном рынке? Нет, абсолютно», – цитирует француза журналист Джанлука ди Марцо.

Ранее Мбаппе сказал, что всерьез рассматривал вариант перехода в «Арсенал».

67-летний Венгер возглавляет лондонский клуб с сентября 1996 года.