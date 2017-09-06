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    Иско: «Надеюсь, останусь важным игроком «Реала» на долгие годы»

    Полузащитник «Реала» Иско поделился мнением о карьере в мадридском клубе.

    «Я всегда хотел успешно выступать именно за «Реал», даже когда получал меньше игрового времени. Я знал, что сдаваться нельзя, и поэтому нахожусь в своем теперешнем статусе. Сейчас я чувствую себя важным игроком, мне комфортно в команде. Надеюсь, останусь важным игроком «Реала» и сборной Испании на долгие годы», – сказал 25-летний испанец.

    Иско стал игроком «сливочных» в июле 2013 года, перейдя из «Малаги» за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 11 голов и 10 результативных передач в 42-х играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    В августе «Реал» увеличил сумму отступных в контракте хавбека до 700 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    06.09.2017 19:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 7 сентября 2017, 07:57

      Иско заиграл в полную силу, так сказать раскрылся, виден огромный талант и потенциал, так держать и больше забивать.

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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 6 сентября 2017, 20:32

      Да он тот кто уже подвинул сильву и седовласого иньесту из сборной

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