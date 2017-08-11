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    «Реал» увеличит сумму отступных за Иско до 700 миллионов

    Полузащитник «Реала» Иско в ближайшее время продлит контракт с мадридской командой. Новое соглашение игрока сборной Испании со сливочными будет рассчитано на пять лет.

    Стоит отметить, что «Королевский клуб» также увеличит сумму отступных в договоре хавбека до 700 миллионов евро.

    Напомним, что нынешний контракт Иско с «Реалом» истекает летом 2018 года.

    Источник: AS

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    11.08.2017 11:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +68

      snob 11 августа 2017, 13:42

      Нормально, на пару лет задержится. Еще недавно я был в шоке от громандых отступных, которые Барселона прописывает всем своим игрокам, типа 40 за Серхи Роберто, столько же примерно за Алькасера, но теперь урвать Роберто за 40 стремятся по слухам 3 клуба АПЛ и на мой взгляд по нынешним меркам это очень выгодная сделка.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 августа 2017, 11:53

      Едет крыша не спеша..... ))))

      0
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 11 августа 2017, 11:50

      Так скоро до миллиардов дойдут

      2
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz > Chizhova 11 августа 2017, 11:55

      Где то ещё пара ТО и дойдут.

      1
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      Рейтинг: +117

      Chizhova > DeStar 12 августа 2017, 03:20

      Да это я знаю,но сейчас просто клуб даёт деньги игроку и он сам себя выкупает

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 августа 2017, 11:38

      пусть барса поучится, как надо ключевых игроков удерживать!!!! )))

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2017, 11:35

      Его и за сотню не купит никто.

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > DeStar 11 августа 2017, 17:17

      С этим не поспоришь, но многое зависит от пиара, рекламы и агента.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 августа 2017, 11:34

      Во как надо устанавливать отступные!

      1
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 11 августа 2017, 11:34

      ПСЖ действуй)!

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 августа 2017, 11:32

      Теперь уж точно никто не купит,)))

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