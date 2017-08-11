«Реал» увеличит сумму отступных за Иско до 700 миллионов

Полузащитник «Реала» Иско в ближайшее время продлит контракт с мадридской командой. Новое соглашение игрока сборной Испании со сливочными будет рассчитано на пять лет.

Стоит отметить, что «Королевский клуб» также увеличит сумму отступных в договоре хавбека до 700 миллионов евро.

Напомним, что нынешний контракт Иско с «Реалом» истекает летом 2018 года.