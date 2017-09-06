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    РФС оштрафовал Семина на 30 тысяч за выход из тренерской зоны в матче против «Урала»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заплатит 30 тысяч рублей штрафа за нарушение регламента во встрече 8-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:1). 70-летний специалист покинул пределы тренерской зоны, нарушив статью 90 Дисциплинарного регламента союза.

    Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

    В 9-м туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Ахмата». Матч состоится 10-го сентября.

    Источник: РФС

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    06.09.2017 19:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2017, 15:56

      Бедный Шпалыч! Все на него наезжают - и руководство клуба, и РФПЛ, а он все выигрывает и выигрывает.

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 сентября 2017, 08:43

      Накрылся у Шпалыча новый пуховик,а ведь зима на носу.)))

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