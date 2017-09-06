РФС оштрафовал Семина на 30 тысяч за выход из тренерской зоны в матче против «Урала»

Бедный Шпалыч! Все на него наезжают - и руководство клуба, и РФПЛ, а он все выигрывает и выигрывает.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заплатит 30 тысяч рублей штрафа за нарушение регламента во встрече 8-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:1). 70-летний специалист покинул пределы тренерской зоны, нарушив статью 90 Дисциплинарного регламента союза.
Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
В 9-м туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Ахмата». Матч состоится 10-го сентября.