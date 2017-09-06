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    Зинин: «Краснодар» отклонил кандидатуру Луана этим летом»

    Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал, что в клубе этим летом рассматривали кандидатуру нападающего «Гремио» Луана. По итогам совещания «быки» приняли решение не приобретать 24-летнего бразильца.

    «Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель «Краснодара», который играет в жесткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жесткими требованиями к позициям. А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке.

    Как центрфорвард топ-легионер не нужен «Краснодару» – там играет Федор Смолов. Как фланговый игрок Луан уступает Вандерсону в умении обыграть один в один, а Клаэссону – в работе на команду. На позиции чистой «десятки» на Луана возлагался бы большой набор дисциплинарных функций при обороне с действиями вперед больше за счет проникающих пасов. Бразилец же совершенно другой. Он может решить эпизод, у него поставленный удар. Но под него пришлось бы менять схему, убирать Перейру, видоизменять функции форварда, обоих опорников. Поменялась бы вся структура игры.

    Луан – яркий краеугольный и дорогой футболист с большим эго. Он без раскачки должен играть в основе. Но в «Краснодаре» оперативно внедрить его было бы непросто, скорее всего, начались бы проблемы, которые могли бы ударить по команде», – сказал Зинин.

    Напомним, что на Луана этим летом претендовал «Спартак», однако форвард отказался переезжать в Россию.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    06.09.2017 18:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 7 сентября 2017, 07:05

      Футболист с большим эго, это он в точку,а все остальное что-то как-то подозрительно!!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 сентября 2017, 00:20

      да отказались но при этом сам игрок не был в курсе про всего этого. а если бы его спросили то он также отказал бы и быкам как и свиньям

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 сентября 2017, 21:28

      Может Луан отказался от Краснодара

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Tajik-za Zenit 6 сентября 2017, 21:33

      зато падерасы и рыгалы от бомжей нет

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 сентября 2017, 20:24

      свиньи опять бомбят без поводу

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 сентября 2017, 19:50

      пусть признаются что денег не хватило

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > серега кашин 6 сентября 2017, 20:23

      ну это не народная помойка лукойл

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 сентября 2017, 19:30

      ага,в спартак он не захотел ехать,а в краснодар бы полетел,отказались они,как же

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Asbjorn 6 сентября 2017, 20:23

      а что краснодар это перспектива это топ а пищевик позор россии

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 сентября 2017, 19:29

      Томь этим летом рассматривала кандидатуру Неймара, но на совещании решили не покупать его )))))))

      3
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      Рейтинг: +249

      selkoka 6 сентября 2017, 19:08

      Началось.... Сейчас скажут, что Неймар хотел в Уфу. Но там отказались: не подошел по игровым характеристикам

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      Рейтинг: +309

      MrSmit 6 сентября 2017, 18:53

      Сказочники! Страна неписаных @#$%&

      1
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      Рейтинг: +67293

      portero 6 сентября 2017, 18:51

      о как разложил, ну а спартаку нужен свободный художник...

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