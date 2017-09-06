Зинин: «Краснодар» отклонил кандидатуру Луана этим летом»

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал, что в клубе этим летом рассматривали кандидатуру нападающего «Гремио» Луана. По итогам совещания «быки» приняли решение не приобретать 24-летнего бразильца.

«Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель «Краснодара», который играет в жесткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жесткими требованиями к позициям. А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке.

Как центрфорвард топ-легионер не нужен «Краснодару» – там играет Федор Смолов. Как фланговый игрок Луан уступает Вандерсону в умении обыграть один в один, а Клаэссону – в работе на команду. На позиции чистой «десятки» на Луана возлагался бы большой набор дисциплинарных функций при обороне с действиями вперед больше за счет проникающих пасов. Бразилец же совершенно другой. Он может решить эпизод, у него поставленный удар. Но под него пришлось бы менять схему, убирать Перейру, видоизменять функции форварда, обоих опорников. Поменялась бы вся структура игры.

Луан – яркий краеугольный и дорогой футболист с большим эго. Он без раскачки должен играть в основе. Но в «Краснодаре» оперативно внедрить его было бы непросто, скорее всего, начались бы проблемы, которые могли бы ударить по команде», – сказал Зинин.

Напомним, что на Луана этим летом претендовал «Спартак», однако форвард отказался переезжать в Россию.