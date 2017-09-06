Коста вернулся в «Челси» после трех месяцев пребывания в Бразилии

Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии. Футболист провел на родине три последние месяца, отказавшись тренироваться с молодежной командой лондонцев. Напомним, главный тренер «Челси» Антонио Конте летом сообщил ему через смс, что больше не рассчитывает на него.

Футболист в ближайшее время должен определиться со своим будущим. Возможно, он будет тренироваться с дублем «Челси» перед январским переходом в «Атлетико». Стоит отметить, что Коста включен в заявку на матчи английской Премьер-лигу, но не попал в аналогичный список команды для участия в Лиге чемпионов.