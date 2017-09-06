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    Коста вернулся в «Челси» после трех месяцев пребывания в Бразилии

    Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии. Футболист провел на родине три последние месяца, отказавшись тренироваться с молодежной командой лондонцев. Напомним, главный тренер «Челси» Антонио Конте летом сообщил ему через смс, что больше не рассчитывает на него.

    Футболист в ближайшее время должен определиться со своим будущим. Возможно, он будет тренироваться с дублем «Челси» перед январским переходом в «Атлетико». Стоит отметить, что Коста включен в заявку на матчи английской Премьер-лигу, но не попал в аналогичный список команды для участия в Лиге чемпионов.

    Источник: Marca

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    06.09.2017 09:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 сентября 2017, 10:59

      Отдохнул от души

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Tajik-za Zenit 6 сентября 2017, 16:29

      ему надо потусить с Санчесом, Коутиньо и ван Дейком,

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