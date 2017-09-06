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    Рамос – самый популярный испанский футболист в инстаграме

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос стал самым популярным испанским футболистом в инстаграме. Его количество подписчиков приближается в 20 миллионам. По этому показателю он обошел Икера Касильяса, Жерара Пике и Сеска Фабрегаса.

    Футболист постоянно обновляет свой аккаунт, выкладывая не только видеоролики о своих успехах футболе, но и делится деталями личной жизни. В мировом рейтинге он занимает 80-ю строчку.

    С писке футболистов «Реала» в инстаграме он уступает лишь Кариму Бензема, Марсело, Гарету Бэйлу и, конечно же, Криштиану Роналду.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Marca

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    06.09.2017 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 6 сентября 2017, 17:48

      Я думал Пике у нас король соц сетей.))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 6 сентября 2017, 12:20

      красава

      0
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