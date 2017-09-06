Рамос – самый популярный испанский футболист в инстаграме

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос стал самым популярным испанским футболистом в инстаграме. Его количество подписчиков приближается в 20 миллионам. По этому показателю он обошел Икера Касильяса, Жерара Пике и Сеска Фабрегаса.

Футболист постоянно обновляет свой аккаунт, выкладывая не только видеоролики о своих успехах футболе, но и делится деталями личной жизни. В мировом рейтинге он занимает 80-ю строчку.

С писке футболистов «Реала» в инстаграме он уступает лишь Кариму Бензема, Марсело, Гарету Бэйлу и, конечно же, Криштиану Роналду.