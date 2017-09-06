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    Скаут Кучеров: «Чего-то особенного в Промесе нет, он разочаровывает»

    Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров оценил шансы полузащитника «Спартака» Квинси Промеса заиграть в крупном европейском клубе. По его словам, голландце пока лишь разочаровывает в текущем сезоне.

    «Не разделяю восторгов по поводу этого футболиста. Квинси ждет экзамен в Лиге чемпионов, и по двум встречам с «Ливерпулем» мы получим все ответы. Промес в этом сезоне – как в «Спартаке», так и в сборной Голландии – пока разочаровывает.

    Квинси хороший, добротный исполнитель, но чего-то особенного в нем нет. На самом высоком уровне тест он пока не прошел. Да, стал чемпионом России, показал класс в России, но в Европе никак себя не проявил.

    Что с ним происходит в национальной команде? Не хватает качества, чтобы стать лидером. И отрезок времени, когда его рассматривают только как перспективного, затянулся – вечно так продолжаться не может.

    Вопрос адаптации к АПЛ зависит от партнеров и тренера. Мы же видим, как выглядит в сборной Роббен – это угроза воротам, исходящая от него самого, голевые ситуации для партнеров. От игрока этой позиции нужны острота, качественное завершение. На уровне сборной у Квинси этого очень мало», – сказал Кучеров.

    В текущем сезоне Промес сыграл в восьми матчах за «Спартак» в РФПЛ, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В составе сборной Голландии он семь раз появлялся на поле в текущем отборочном цикле, забив три гола и однажды отдал результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2017 07:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 сентября 2017, 17:17

      распиарен как и весь пищевик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      MrNao1 6 сентября 2017, 13:20

      Как по мне, Промес является сильным игроком и во многом тащит Спартак. А про экзамен в ЛЧ — верно. Если Квинс покажет там хорошую игру, летом сменит прописку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 6 сентября 2017, 10:53

      Голландец Квинси уже ГОТОВ к переходу в один из европейских топ-клубов и год тому назад ему надо было переходить.
      Другое дело, что его удержал Спартак и правильно сделал.
      Квинси ОТЛИЧНЫЙ игрок, играет СТАБИЛЬНО и ХОРОШО!
      Это большая находка для Спартака!
      По уровню, качеству и стабильности игры, Промес самый лучший в российском чемпионате на своей позиции.
      Конечно, и это понятно и без скаута, что Квинси ждёт экзамен в Лиге чемпионов, как ждёт, и весь Спартак, и Карреру, и их болельщиков!
      Но ставки только повышаются и цена на Промеса РАСТЁТ!
      Что такое матчи Лиги чемпионов!
      Это накал страстей, эмоции, БОЛЬШИЕ психологические и физические НАГРУЗКИ - это игра Спартака на два футбольных ФРОНТА!
      У Спартака НЕТ запаса прочности и сил на два ФРОНТА!
      А один Промес вытащить Лигу не сможет, нужно усилие всех игроков Спартака.
      Вот здесь и возникают проблемы у Спартака, но не у Промеса.
      Промес на ходу и свой уровень покажет.
      Можете в этом не сомневаться!
      А потом надо некоторым ПОНИМАТЬ, что игра среди европейских равных и игра среди спартаковских среднячков это две разные игровые футбольные ситуации.
      Для примера возьмите игру Бронислава Ивановича, который сейчас играет в Зените!
      Играл в России средне, а затем перешел в Челси и там, среди сильных и на их фоне, заиграл на высоком уровне, а когда перешел в Зенит, то стал играть средне на фоне средних и первые игры за Зенит Бронислав ПРОВАЛИЛ.
      И так играет бывший игрок Челси, клуб по уровню немного выше Арсенала. Немного, но выше.
      А Промес, по уровню игры, сейчас выше зенитовского Бронислава Ивановича, которые ранее играл в Челси.

      С игроками происходит футбольная МЕТАМОРФОЗА!
      С кем поведёшься, того и наберёшься!
      Если игрок играет в команде мастеровитых, то и сам игрок подтягивается к этому уровню и растёт, а как только игрок попадает к середнячкам, то вся его сильная игра теряется и такой игрок расстворяется среди середнячков и уже не показывает того класса игры, который он показывал ранее в сильном клубе!
      Но Промес не потерялся в Спартаке, и мало того, держит высокую марку футбольной игры, играет стабильно и Промес самый ЗАМЕТНЫЙ в Спартаке и в нашем чемпионате.
      Желаем Промесу больших футбольных успехов в Спартаке.
      Желаем показать Квинси высокий класс футбола в играх группового этапа Лиги чемпионов.
      Все бы так играли в Спартаке, как играет Промес, тогда и была бы у Спартака стабильность клубной игры на всех футбольных фронтах от сезона к сезону.
      Если Промес уйдёт из Спартака, то это будет для команды БОЛЬШАЯ потеря!
      А если придёт время перейти Промесу в другой европейский топ-клуб, то надо переходить!
      Арсеналу надо быть готовыми первым перехватить Промеса, если они хотят его получить!
      Для лондонского Арсенала это будет БОЛЬШАЯ находка и УСИЛЕНИЕ!
      Промес сейчас играет лучше чем Аршавин в своё время в Зените и Арсенал его пригласил, а с Промесом тянет резину.
      Дотянется, пока другие не уведут Промеса из под носа Арсенала.

      1
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      Рейтинг: +2051

      almanev 6 сентября 2017, 10:48

      Бывший скаут Арсенала... Пашка Кучеров... Кто-то вообще знает этого человека?

      3
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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 6 сентября 2017, 08:39

      Хрень

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 6 сентября 2017, 08:29

      Такое ощущение, что он не смотрел игры сборной, как и РФПЛ. Другое дело, что один в поле не воин.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 сентября 2017, 08:18

      Не люблю всяких агентов. Но с мнением согласен.

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 сентября 2017, 08:09

      Отвяньте от Промеса-пусть вечно играет в Спартаке.

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 сентября 2017, 07:41

      Очередной крутой спец, чтобы оценивать Промеса? Он вам не невеста на выданье! Отстаньте от Антохи, он нам и самим нужен. Практически один сейчас, не считая еще Джикии, к кому при общем спаде в команде нет никаких претензий.

      5
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      Рейтинг: +61

      shalimus 6 сентября 2017, 07:39

      нынче пока не только Промес, но и сам Спартак не блещет, может ЛЧ встряхнёт...

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