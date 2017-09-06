Скаут Кучеров: «Чего-то особенного в Промесе нет, он разочаровывает»

Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров оценил шансы полузащитника «Спартака» Квинси Промеса заиграть в крупном европейском клубе. По его словам, голландце пока лишь разочаровывает в текущем сезоне.

«Не разделяю восторгов по поводу этого футболиста. Квинси ждет экзамен в Лиге чемпионов, и по двум встречам с «Ливерпулем» мы получим все ответы. Промес в этом сезоне – как в «Спартаке», так и в сборной Голландии – пока разочаровывает.

Квинси хороший, добротный исполнитель, но чего-то особенного в нем нет. На самом высоком уровне тест он пока не прошел. Да, стал чемпионом России, показал класс в России, но в Европе никак себя не проявил.

Что с ним происходит в национальной команде? Не хватает качества, чтобы стать лидером. И отрезок времени, когда его рассматривают только как перспективного, затянулся – вечно так продолжаться не может.

Вопрос адаптации к АПЛ зависит от партнеров и тренера. Мы же видим, как выглядит в сборной Роббен – это угроза воротам, исходящая от него самого, голевые ситуации для партнеров. От игрока этой позиции нужны острота, качественное завершение. На уровне сборной у Квинси этого очень мало», – сказал Кучеров.

В текущем сезоне Промес сыграл в восьми матчах за «Спартак» в РФПЛ, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В составе сборной Голландии он семь раз появлялся на поле в текущем отборочном цикле, забив три гола и однажды отдал результативную передачу.