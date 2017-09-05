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    Де Хеа: «Иско станет одним из величайших игроков»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа заявил, что полузащитника «Реала» и «красной фурии» Иско ждет большое будущее.

    Напомним, 24-летний хавбек отметился дублем в матче седьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с Италией, внеся весомый вклад в победу своей команды над «скуадрой адзуррой».

    «Я знаком с Иско много лет. Его игра меня не удивляет, потому что в течение некоторого времени я имел возможность наблюдать за тем, как он делает невероятные вещи. Он играет на отличном уровне и с его качествами он станет одним из величайших футболистов», – сказал Де Хеа.

    Источник: Marca

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    05.09.2017 18:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 сентября 2017, 00:02

      в цвет!

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 5 сентября 2017, 19:50

      Морату надо было оставлять, и было бы у Реала супер нападение, даже если Роналду закончит выступать за Реал: Асенсио, Иско, Мората, Рауль-Васкес.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 сентября 2017, 18:35

      Иско ,действительно, красавец !

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 сентября 2017, 18:34

      Очень может быть. А есть еще Асенсио.. От Бензина бы наконец избавились - и в светлое будущее доминировать

      0
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      ...
      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > momwig_ 5 сентября 2017, 21:19

      тогда кто будет оттгиват на себя расчищать простанство для криша, вы может плохо разбираетесь в футболе, бензема не так плох он - топ

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