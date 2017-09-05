Де Хеа: «Иско станет одним из величайших игроков»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа заявил, что полузащитника «Реала» и «красной фурии» Иско ждет большое будущее.

Напомним, 24-летний хавбек отметился дублем в матче седьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с Италией, внеся весомый вклад в победу своей команды над «скуадрой адзуррой».

«Я знаком с Иско много лет. Его игра меня не удивляет, потому что в течение некоторого времени я имел возможность наблюдать за тем, как он делает невероятные вещи. Он играет на отличном уровне и с его качествами он станет одним из величайших футболистов», – сказал Де Хеа.