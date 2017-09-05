Матич: «Я счастлив играть в том же клубе, что и Рой Кин»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Матич накануне матча своей национальной команды против Ирландии в отборочном раунде к чемпионату мира-2018 рассказал, что нынешний ассистент главного тренера ирландцев Мартина О'Нила Рой Кин является его героем детства.

Хавбек заявил, что с нетерпением ждет послематчевой встречи с 46-летним специалистом, признавшись при этом, что пытался подражать игре ирландца в детстве.

«Я буду рад увидеть его и пообщаться. Он – легенда «Манчестер Юнайтед» и долгое время был для клуба очень важным игроком.

Когда я был молод и начинал играть в футбол, он был в расцвете сил и являлся отличным игроком, одним из лучших полузащитников в Премьер-лиге.

Я пытался перенять у каждого игрока что-то хорошее, чтобы усовершенствовать себя. Кин был одним из них . Теперь я счастлив, что играю в том же клубе, в котором играл он», – сказал Матич.