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    Матич: «Я счастлив играть в том же клубе, что и Рой Кин»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Матич накануне матча своей национальной команды против Ирландии в отборочном раунде к чемпионату мира-2018 рассказал, что нынешний ассистент главного тренера ирландцев Мартина О'Нила Рой Кин является его героем детства.

    Хавбек заявил, что с нетерпением ждет послематчевой встречи с 46-летним специалистом, признавшись при этом, что пытался подражать игре ирландца в детстве.

    «Я буду рад увидеть его и пообщаться. Он – легенда «Манчестер Юнайтед» и долгое время был для клуба очень важным игроком.

    Когда я был молод и начинал играть в футбол, он был в расцвете сил и являлся отличным игроком, одним из лучших полузащитников в Премьер-лиге.

    Я пытался перенять у каждого игрока что-то хорошее, чтобы усовершенствовать себя. Кин был одним из них . Теперь я счастлив, что играю в том же клубе, в котором играл он», – сказал Матич.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.09.2017 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 сентября 2017, 03:44

      Да по-моему тебе просто боком где играть. Это нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      dak180990 5 сентября 2017, 15:09

      ты вполне можешь стать Рой Кином 2

      -1
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