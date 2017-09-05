РФПЛ перенесла матч 18-го тура «Спартак» – «Зенит» с 26 на 27 ноября

Желаю Мясоводам занять 3е место в своей группе, вылететь в лигу Европы попасть на ЗЕНИТ и он их отправит в .......чтоб они ещё на цать лет забыли про еврокубки
РФПЛ объявила об изменениях в расписании календаря, которые коснулись трех матчей.
Встреча между «Тосно» и «Спартаком» в 10-м туре, изначально намеченная на 16 сентября, состоится на день позже (начало – в 13:00 по московскому времени). А поединок 18-го тура с «Зенитом» красно-белые сыграют не 26 ноября, а 27 (начало – в 19:30).
Матч 10-го тура между «СКА-Хабаровском» и «Ахматом» перенесен с 16 на 17 сентября (начало – в 11:00 по московскому времени).