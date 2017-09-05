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    РФПЛ перенесла матч 18-го тура «Спартак» – «Зенит» с 26 на 27 ноября

    РФПЛ объявила об изменениях в расписании календаря, которые коснулись трех матчей.

    Встреча между «Тосно» и «Спартаком» в 10-м туре, изначально намеченная на 16 сентября, состоится на день позже (начало – в 13:00 по московскому времени). А поединок 18-го тура с «Зенитом» красно-белые сыграют не 26 ноября, а 27 (начало – в 19:30).

    Матч 10-го тура между «СКА-Хабаровском» и «Ахматом» перенесен с 16 на 17 сентября (начало – в 11:00 по московскому времени).

    Источник: РПЛ

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    05.09.2017 12:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 5 сентября 2017, 19:19

      Желаю Мясоводам занять 3е место в своей группе, вылететь в лигу Европы попасть на ЗЕНИТ и он их отправит в .......чтоб они ещё на цать лет забыли про еврокубки

      3
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      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > дед Щукарь 5 сентября 2017, 21:38

      изощренно ))

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 сентября 2017, 18:04

      Зачем перенесли,хоть кто-то понял? Мотивацию...в студию...

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 5 сентября 2017, 15:35

      такие вот шлюшки

      -1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 сентября 2017, 13:20

      добро

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