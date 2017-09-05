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    Буффон против перехода Доннаруммы в «Реал»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поддержал своего коллегу из «Реала» Кейлора Наваса, который в последнее время часто подвергается критике.

    «На протяжении последних 10 лет «Реал» не испытывал недостатка ни в одном компоненте. Этот клуб всегда покупал самых сильных футболистов в мире.

    Навас? Несмотря на то, что говорят некоторые, это очень сильный голкипер. С ним «Реал» выиграл две Лиги чемпионов. Он очень часто полезен на поле.

    Не думаю, что «Реалу» нужно приобретать Доннарумму, о чем свидетельствуют результаты команды», – заявил Буффон.

    Напомним, что прошедшим летом велись переговоры представителей «Реала» с коллегами из «Милана» о покупке юного вратаря итальянской команды.

    Источник: Marca

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    05.09.2017 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 сентября 2017, 13:21

      Реалу сейчас в принципе не важно кто в воротах.

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 5 сентября 2017, 12:29

      о чем вы? псж доннарумму купит на следующий сезон за рекордные для гк сумму. скриньте

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 5 сентября 2017, 10:40

      правильно . ещё рано

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 сентября 2017, 08:33

      Буффон плохого не скажет и дурного не присоветует!... У него всегда корректные и обоснованные высказывания... Одним словом Великий поддержал коллегу по цеху!....

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