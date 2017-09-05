Буффон против перехода Доннаруммы в «Реал»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поддержал своего коллегу из «Реала» Кейлора Наваса, который в последнее время часто подвергается критике.

«На протяжении последних 10 лет «Реал» не испытывал недостатка ни в одном компоненте. Этот клуб всегда покупал самых сильных футболистов в мире.

Навас? Несмотря на то, что говорят некоторые, это очень сильный голкипер. С ним «Реал» выиграл две Лиги чемпионов. Он очень часто полезен на поле.

Не думаю, что «Реалу» нужно приобретать Доннарумму, о чем свидетельствуют результаты команды», – заявил Буффон.

Напомним, что прошедшим летом велись переговоры представителей «Реала» с коллегами из «Милана» о покупке юного вратаря итальянской команды.