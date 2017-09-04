Азар сказал Конте, что хочет возвращения Косты в состав «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что хотел бы возвращения нападающего Диего Косты с основной состав синих.

Испанец по-прежнему находится в Бразилии и отказывается возвращаться к тренировкам, несмотря на то, что его переход в «Атлетико» на прошлой неделе сорвался.

«Диего? Мы провели три года вместе и выиграли все. Мы не победили в Лиге чемпионов, но мы выиграли АПЛ. Было приятно выступать рядом с ним.

Я хочу, чтобы он вернулся, но я не принимаю такие решения. Он лучший парень, лучший игрок. Надеюсь, что в будущем он сможет найти решение для выхода из сложившейся ситуации. Хотелось бы скоро увидеть его на поле», – сказал Азар.