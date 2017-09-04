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    Роша попрощался с фанатами «Гремио»

    Новичок «Спартака» нападающий Педро Роша попрощался с фанатами своего бывшего клуба «Гремио». Напомним, что футболист выступал в составе бразильского клуба с 2014 года.

    «Фанаты «Гремиу» и друзья, я хочу сказать официально, что продолжу карьеру в России и теперь я являюсь игроком московского «Спартака». О всех тренерах, игроках и руководителях я сохраню лишь положительные воспоминания.

    Такой выбор всегда будет трудным, но вместе с моей семьей на данный момент я считаю лучшим решением перейти в «Спартак». Я прошу вас поддержать меня. Я люблю своих фанатов, где бы вы ни были.

    Благодарю вас за все. Пусть Бог защитит нас», – написал Роша в инстаграме.

    Напомним, что 22-летний бразилец этим летом подписал четырехлетний контракт с красно-белыми.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.09.2017 07:53
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 4 сентября 2017, 11:19

      нафига ему Спартак...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 4 сентября 2017, 08:58

      Номер Никиты Боженова возьмёт ? )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 4 сентября 2017, 08:31

      удачи

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      niko5 4 сентября 2017, 08:05

      Дай бог,чтоб по пути Промеса пошел!!

      11
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