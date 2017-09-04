Роша попрощался с фанатами «Гремио»

Новичок «Спартака» нападающий Педро Роша попрощался с фанатами своего бывшего клуба «Гремио». Напомним, что футболист выступал в составе бразильского клуба с 2014 года.

«Фанаты «Гремиу» и друзья, я хочу сказать официально, что продолжу карьеру в России и теперь я являюсь игроком московского «Спартака». О всех тренерах, игроках и руководителях я сохраню лишь положительные воспоминания.

Такой выбор всегда будет трудным, но вместе с моей семьей на данный момент я считаю лучшим решением перейти в «Спартак». Я прошу вас поддержать меня. Я люблю своих фанатов, где бы вы ни были.

Благодарю вас за все. Пусть Бог защитит нас», – написал Роша в инстаграме.

Напомним, что 22-летний бразилец этим летом подписал четырехлетний контракт с красно-белыми.