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    Зидан не может забыть удаление после удара Матерацци в грудь

    Бывший полузащитник сборной Франции, возглавляющий сейчас «Реал», Зинедин Зидан до сих пор переживает из-за своего удаления в финале ЧМ-2006. Напомним, что он был удален с поля после удара головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци.

    «Я не могу гордиться тем, что тогда произошло. Мне неудобно перед молодежью, тренерами, всеми людьми, которые стараются изменить футбол к лучшему.

    К сожалению, это часть моей карьеры, моей жизни. Сейчас ничего не изменить. Это одна из тех вещей, пусть и неприятная, которую нужно принять и пережить», – сказал Зидан для SportMacro.

    Напомним, что Италия стала победителем чемпионата мира-2006.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 07:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 4 сентября 2017, 13:35

      Мужик, уважаю

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Нил78 4 сентября 2017, 11:44

      Зато не посрамил честь, все нормальные люди гордятся тобой! Ты - Мужик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 4 сентября 2017, 10:36

      Никто это не забудет,все мы помним.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 сентября 2017, 09:31

      Так недавно это было... 11 лет прошло...

      1
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