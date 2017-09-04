Зидан не может забыть удаление после удара Матерацци в грудь

Бывший полузащитник сборной Франции, возглавляющий сейчас «Реал», Зинедин Зидан до сих пор переживает из-за своего удаления в финале ЧМ-2006. Напомним, что он был удален с поля после удара головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци.

«Я не могу гордиться тем, что тогда произошло. Мне неудобно перед молодежью, тренерами, всеми людьми, которые стараются изменить футбол к лучшему.

К сожалению, это часть моей карьеры, моей жизни. Сейчас ничего не изменить. Это одна из тех вещей, пусть и неприятная, которую нужно принять и пережить», – сказал Зидан для SportMacro.

Напомним, что Италия стала победителем чемпионата мира-2006.