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    Товарищеский матч. Сборная России разгромила московское «Динамо»

    В товарищеском матче сборная России на «Арене-Химки» одержала крупную победу над московским «Динамо» – 3:0.

    Голами в составе национальной команды отметились Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес.

    Товарищеский матч

    Россия – Динамо – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн трансляция

    Голы: 1:0 – Ан. Миранчук, 22; 2:0 – Заболотный, 40; 3:0 – Фернандес, 58.

    Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Шахов, Заболотный (Панченко, 55), Кутепов, Ан. Миранчук (Швец, 76), Ал. Миранчук (Митришев, 68), Кузяев, Рауш (Чернов, 72), Тарасов (Могилевец, 62).

    «Динамо»: Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 79), Соу (Сапета, 46), Тиам (Зотов, 61), Темников (Цаллагов, 61), Катрич (Соснин, 46), Луценко (Кузьмин, 79), Вандерсон (Погребняк, 46).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 19:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 14:04

      И чего бы сбродной с Зенитом не сыграть?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 сентября 2017, 05:36

      ой герои)) даже Панченко забрали, чтоб не забил не нароком сборной)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      cent58 3 сентября 2017, 22:18

      А давай Стасик в следующем матче , в октябре , разгромим московское Торпедо !, блистающее в полях центральной части России , а потом московскии Арарат !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 3 сентября 2017, 20:25

      Трепещи Испания,бойся Германия,завидуй Бразилия!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -70

      Diman Red 3 сентября 2017, 20:22

      хоть тут порадовались)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 3 сентября 2017, 20:04

      Сборная России разгромила второй состав Динамо. Черчесов- пора в шоумены, классно получилось. Где настоящая СБОРНАЯ РОССИИ? Козел.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 сентября 2017, 19:56

      Прям праздник какой то сборная Россия разгромила чемпиона фнл супер достижения

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 сентября 2017, 19:35

      Большой разници в классе между игроками в синих и белых футболках я не увидел. Белыми воронами выглядили Лунев и Фернандес - лучшие по своим позициям в стране..., они то, что делали сегодня в этой так называемой сборной? Ну и не посмотреть на Караваева..., не понимаю...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 19:26

      Сборная, вроде победила, вроде, забила… Но стоит ли радоваться и веселиться итогам этого эпохального матча?... Разве что у экспертов возникнет желание разобрать какие-то эпизоды игры…. Но никто у них не спросит их экспертного мнения… Тренер велик и непоколебим….

      "Есть те, кто радуется после побед. У меня нет на это времени..." (Жозе Моуриньо)

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