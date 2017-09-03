Товарищеский матч. Сборная России разгромила московское «Динамо»

И чего бы сбродной с Зенитом не сыграть?
В товарищеском матче сборная России на «Арене-Химки» одержала крупную победу над московским «Динамо» – 3:0.
Голами в составе национальной команды отметились Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес.
Товарищеский матч
Россия – Динамо – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн трансляция
Голы: 1:0 – Ан. Миранчук, 22; 2:0 – Заболотный, 40; 3:0 – Фернандес, 58.
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Шахов, Заболотный (Панченко, 55), Кутепов, Ан. Миранчук (Швец, 76), Ал. Миранчук (Митришев, 68), Кузяев, Рауш (Чернов, 72), Тарасов (Могилевец, 62).
«Динамо»: Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 79), Соу (Сапета, 46), Тиам (Зотов, 61), Темников (Цаллагов, 61), Катрич (Соснин, 46), Луценко (Кузьмин, 79), Вандерсон (Погребняк, 46).