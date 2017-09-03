Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Не надо верить всему, что пишут о Коутиньо»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил удовлетворение от того, что полузащитник команды Филиппе Коутиньо остался в клубе. Напомним, на игрока претендовала «Барселона».

    «У нас своя ситуация с Коутиньо, у «Боруссии» с Дембеле была другая. Не стоит верить всему, что пишут в прессе, всем этим заявлениям, кто и сколько готов заплатить за игрока. Это все должно закончиться. У нас в составе остался очень сильный футболист», – сказал Клопп.

    Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» заплатит «Барселоне» 200 миллионов евро за переход Коутиньо.

    Самые важные переходы этого лета, которые так и не состоялись

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2017 17:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 3 сентября 2017, 18:56

      Ахаха блин,заберите Коутиньо,а мы вам за это 200 лямов!!))Автор жжет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 сентября 2017, 18:04

      Ранее,что сообщалось? Кому и сколько кто заплатит? На *бомбе* видно грибков кто-то не тех отведал, вот пургу и погнали...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 3 сентября 2017, 18:03

      Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» заплатит «Барселоне» 200 миллионов евро за переход Коутиньо.

      Автор, ты хоть понимаешь что ты пишешь?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11