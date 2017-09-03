Клопп: «Не надо верить всему, что пишут о Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил удовлетворение от того, что полузащитник команды Филиппе Коутиньо остался в клубе. Напомним, на игрока претендовала «Барселона».

«У нас своя ситуация с Коутиньо, у «Боруссии» с Дембеле была другая. Не стоит верить всему, что пишут в прессе, всем этим заявлениям, кто и сколько готов заплатить за игрока. Это все должно закончиться. У нас в составе остался очень сильный футболист», – сказал Клопп.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» заплатит «Барселоне» 200 миллионов евро за переход Коутиньо.

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