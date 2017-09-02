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    Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» попросил за Коутиньо 200 миллионов»

    Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер заявил, что «Ливерпуль» запросил у сине-гранатовых 200 миллионов евро за полузащитника Фелиппе Коутиньо.

    Ранее сообщалось, каталонцы в летнее трансферное окно были готовы заплатить за 25-летнего игрока 160 миллионов евро. Клубам так и не удалось достигнуть согласия в вопросе перехода бразильца.

    «Вчера «Ливерпуль» запросил у нас 200 миллионов евро за игрока. Мы не намерены ставить клуб под угрозу», – сказал Солер.

    Сегодня стало известно, что мерсисайдцы внесли Коутиньо в заявку на групповой этап Лиги чемпионов. При этом в матчах раунда плей-офф квалификации с «Хоффенхаймом» хавбек участия не принимал.

    Источник: ФК «Барселона»

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    02.09.2017 14:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 2 сентября 2017, 22:25

      бля что им мешает взять дракслера и димарию??????? руководство барсы полоное говно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 сентября 2017, 16:03

      После ЧМ будет 260

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 15:42

      И в это же время миллионы умирают от голода.

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 сентября 2017, 15:35

      Солер, кто ж тебе теперь поверит? Завалили с Бармалеем трансферную политику и всю работу по клубному развитию, а теперь оказывается "не намерены ставить клуб под угрозу"! Был ли запрос Ливера на 200 тыщ-большой вопрос...Марез вон с агентом прилетал и всего палтос стоил, и то не купили...Попилили по ходу оставшееся бабло, а плели про еще 1-2 игроков приобретете...Не дожидайтесь пинка под зад после референдума о недоверии, уйдите всей хунтой добровольно и без шума.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 сентября 2017, 15:12

      Логично.Чуть меньше чем за Неймарку...

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 2 сентября 2017, 15:00

      Куда катиться мир,скажи 5 лет назад что цена игроков будет 150-200 миллионов,то покрутили бы пальцем у виска.

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 2 сентября 2017, 14:43

      Ойёйёйёй кто тут у нас жалуется прям расплачется щас

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 14:41

      Ливер думал , что Барса денег не считает по определению ! Ан нет !

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 сентября 2017, 14:36

      Его никто за такие деньги покупать не будет

      0
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      Рейтинг: +48

      Danpos > Asbjorn 2 сентября 2017, 14:55

      Дембеле значительно слабее, но за него заплатили 160

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      Рейтинг: +82

      RScat > Danpos 2 сентября 2017, 15:06

      слабее сейчас? а через год?,мбаппе 2 года назад вообще никто не знал...

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Danpos 2 сентября 2017, 20:44

      За Дембеле 105 млн заплатили и 40 бонусами которые Боррусия никогда и не увидит. От куда ты 160 млн взял?

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      Рейтинг: +48

      Danpos > Ф.К БАРСЕЛОНА 2 сентября 2017, 23:12

      да ошибся, но это смысла не меняет

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