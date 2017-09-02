Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» попросил за Коутиньо 200 миллионов»

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер заявил, что «Ливерпуль» запросил у сине-гранатовых 200 миллионов евро за полузащитника Фелиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, каталонцы в летнее трансферное окно были готовы заплатить за 25-летнего игрока 160 миллионов евро. Клубам так и не удалось достигнуть согласия в вопросе перехода бразильца.

«Вчера «Ливерпуль» запросил у нас 200 миллионов евро за игрока. Мы не намерены ставить клуб под угрозу», – сказал Солер.

Сегодня стало известно, что мерсисайдцы внесли Коутиньо в заявку на групповой этап Лиги чемпионов. При этом в матчах раунда плей-офф квалификации с «Хоффенхаймом» хавбек участия не принимал.