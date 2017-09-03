Караваев призвал болельщиков не сомневаться, что матч сборной России с «Динамо» получится зрелищным

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев призвал болельщиков поддержать сборную России в предстоящем товарищеском матче с «Динамо». Футболист выразил уверенность, что игра получится зрелищной.

«Все отлично! Конечно, на первых тренировках немного волновался, все-таки новый коллектив, но быстро освоился. Причина, по которой болельщику нужно прийти на матч с «Динамо», одна — играет национальная сборная России. Мне кажется, болельщик должен поддерживать команду своей страны, против кого бы она ни играла.

Лично я пригласил на стадион моих родственников и друзей, уверен, что все придут. Ждем болельщиков на стадионе! Не сомневаюсь, что матч будет зрелищным и интересным», — отметил Караваев.

Матч Россия – «Динамо» пройдет сегодня и начнется в 17:30 по московскому времени.