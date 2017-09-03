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    Караваев призвал болельщиков не сомневаться, что матч сборной России с «Динамо» получится зрелищным

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев призвал болельщиков поддержать сборную России в предстоящем товарищеском матче с «Динамо». Футболист выразил уверенность, что игра получится зрелищной.

    «Все отлично! Конечно, на первых тренировках немного волновался, все-таки новый коллектив, но быстро освоился. Причина, по которой болельщику нужно прийти на матч с «Динамо», одна — играет национальная сборная России. Мне кажется, болельщик должен поддерживать команду своей страны, против кого бы она ни играла.

    Лично я пригласил на стадион моих родственников и друзей, уверен, что все придут. Ждем болельщиков на стадионе! Не сомневаюсь, что матч будет зрелищным и интересным», — отметил Караваев.

    Матч Россия – «Динамо» пройдет сегодня и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    03.09.2017 08:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 3 сентября 2017, 13:41

      Ослабили Динамо,теперь речи толкаете? Удачи Динамо!

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 сентября 2017, 11:20

      Базарунет, просрать Динаме будет феерично

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 сентября 2017, 10:53

      Какая там, к черту, будет зрелищная и интересная игра, будут одни замены...Собрали полностью новый состав и надеются на зрелищную игру...

      2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 3 сентября 2017, 09:38

      Болельщик должен??А вы должны играть нормально для болельщика??Так что давай про то кто там кому что должен не ля-ля...Вот когда будет НОРМАЛЬНАЯ национальная команда,тогда и будем поддерживать!А то ишь,должны мы ему...

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