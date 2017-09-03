Тигиев: «Сам бы не вызвал себя в сборную России»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев отметил, что не удивлен отсутствием своего имени среди вызванных игроков в стан сборной России. Национальная команда сегодня проведет товарищеский матч с «Динамо».

«Задел ли меня невызов в сборную? Нет, я не играл, был бы главным тренером, сам бы себя не вызвал; я провел полностью только одну игру с «Арсеналом», этого недостаточно, надо играть больше. Лично с Черчесовым не общался, но моя цель – попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет. Надо начать играть и, думаю, будет вызов», – заявил Тигиев.

Матч Россия – «Динамо» начнется в 17:30 по московскому времени.