Куман пригрозил Руни глухим запасом в «Эвертоне»

Рони, ну не серчай ты так на пацана Руни, ну выпил он,ну снял деваху он,ну сел за руль он, ну сдаст он эти 300 тыщ. на нужды класса...ну он так больше не будет.
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман готов отправить нападающего Уэйна Руни в глухой запас, если футболист вновь попадет в неприятную историю. Форвард на этой неделе был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Правоохранительные органы задержали 31-летнего англичанина недалеко от его дома в графстве Чешир.
Как сообщается, Куман предупредил Руни, что в клубе у него не будет второго шанса. Также не исключается, что форвард будет оштрафован «Эвертоном» на 300 тысяч фунтов.