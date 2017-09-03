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    Куман пригрозил Руни глухим запасом в «Эвертоне»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман готов отправить нападающего Уэйна Руни в глухой запас, если футболист вновь попадет в неприятную историю. Форвард на этой неделе был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Правоохранительные органы задержали 31-летнего англичанина недалеко от его дома в графстве Чешир.

    Как сообщается, Куман предупредил Руни, что в клубе у него не будет второго шанса. Также не исключается, что форвард будет оштрафован «Эвертоном» на 300 тысяч фунтов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.09.2017 07:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 сентября 2017, 14:38

      Рони, ну не серчай ты так на пацана Руни, ну выпил он,ну снял деваху он,ну сел за руль он, ну сдаст он эти 300 тыщ. на нужды класса...ну он так больше не будет.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 сентября 2017, 11:25

      e;fc

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 3 сентября 2017, 11:17

      Не выйдет

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 сентября 2017, 11:14

      Какие мы нежные.. По-моему, это выдумка. Куману в принципе похрен, в каком состоянии Руни садится за руль, на стульчак, за письмнный стол или ставить лайки друзьям. Ему нужно чтобы Руни играл и забивал. Да, если бы Руни изнасиловал грудного ребенка, все должны бы были как-то отреагировать. Но нетрезвый за рулем - хрень.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 сентября 2017, 10:49

      Наигрался парень уже... Хочется просто по человечески пожить...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2017, 09:59

      да хрен с ними у нас своих гонщиков-руни хватает

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 сентября 2017, 09:33

      Суд уже был? Нет! Судить за подозрение - уподобляться уродам!Как будет всё известно он получит своё и нечего прыгать на костях.

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      Рейтинг: +157

      pik54 3 сентября 2017, 09:30

      Прошлые заслуги не в счет.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 сентября 2017, 09:16

      Всё правильно,прошлые заслуги не всчёт!

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 сентября 2017, 09:11

      Куман кто? Сегодня есть,завтра его нет! А Руни... Это эпоха английского футбола...

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > dzhanavar 3 сентября 2017, 09:18

      И что? Правила для всех одни! Из-за того что он добился больших успехов не разрешается их нарушать. Вот так же как ты думают некоторые на гелентвагенах и ездят по детским площадкам и тратуарам. Они же добились больших успехов!

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > dzhanavar 3 сентября 2017, 10:53

      Кто Куман? Ну ты блин даешь... Руни футболист - "отстой" в сравнении с футболистом Куманом...

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