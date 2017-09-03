Куман пригрозил Руни глухим запасом в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман готов отправить нападающего Уэйна Руни в глухой запас, если футболист вновь попадет в неприятную историю. Форвард на этой неделе был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Правоохранительные органы задержали 31-летнего англичанина недалеко от его дома в графстве Чешир.

Как сообщается, Куман предупредил Руни, что в клубе у него не будет второго шанса. Также не исключается, что форвард будет оштрафован «Эвертоном» на 300 тысяч фунтов.