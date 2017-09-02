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    Кьеллини рассчитывает восстановиться к игре с «Барселоной»

    Травмировавшийся защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил надежду, что сумеет восстановиться к первому матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Напомним, что из-за повреждения футболист пропускает важнейший матч сборной Италии против Испании (2 сентября).

    «Я прошел медицинское обследование. Заключение врачи пока не выдали. Надеюсь, к «Барселоне» я вернусь. Буду ли смотреть поединок против Испании? Безусловно, буду поддерживать партнеров», – заявил Кьеллини.

    Добавим, что поединок против «Барселоны» намечен на 12 сентября.

    Источник: Skysports

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    02.09.2017 19:43
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