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    Ильин не сыграет за сборную России против «Динамо»

    Стало известно, что нападающий сборной России и екатеринбургского «Урала» Владимир Ильин не примет участия в товарищеском матче против московского «Динамо», который состоится 3 сентября. Об этом сообщил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

    «Он уже приехал к нам с проблемой. Мы его готовили, готовили, но, видимо, травма дает о себе знать, Сделали МРТ, оказалось, что там есть небольшая травма в области паха. Мы вчера с ним поговорили, решили, что он пока играть не будет.

    Он получил рекомендации, с нашей стороны мы сделали все, чтобы не усугубить положение», – заявил Черчесов.

    Игра против динамовцев пройдет на «Арене-Химки» и начнется в 17:30 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2017 19:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1709

      Краса 3 сентября 2017, 16:09

      все Динамо порвет сборную....

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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 2 сентября 2017, 21:54

      Давайте пошутим на тему: "Как же без него теперь?!"

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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Черкизовский Кот 3 сентября 2017, 05:05

      И как же теперь без него-то???

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