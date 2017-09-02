Ильин не сыграет за сборную России против «Динамо»

Стало известно, что нападающий сборной России и екатеринбургского «Урала» Владимир Ильин не примет участия в товарищеском матче против московского «Динамо», который состоится 3 сентября. Об этом сообщил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

«Он уже приехал к нам с проблемой. Мы его готовили, готовили, но, видимо, травма дает о себе знать, Сделали МРТ, оказалось, что там есть небольшая травма в области паха. Мы вчера с ним поговорили, решили, что он пока играть не будет.

Он получил рекомендации, с нашей стороны мы сделали все, чтобы не усугубить положение», – заявил Черчесов.

Игра против динамовцев пройдет на «Арене-Химки» и начнется в 17:30 по Москве.