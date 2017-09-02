Сакки считает, что Инсинье идеально бы заменил Неймара в «Барселоне»

Экс-главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки подчеркнул, что считает нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье идеальной заменой Неймару в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что неаполитанцы отклонили предложение сине-гранатовых по 26-летнему итальянцу в размере 100 миллионов евро. Напомним, Неймар нынешним летом покинул каталонский клуб и присоединился к «ПСЖ».

«Не думаю, что «Барселона» приблизилась к тем же стандартам, что и «Реал».

Потеряв Неймара, Инсинье стал бы ему идеальной заменой. Лоренцо – величайший итальянский талант за последние 10 лет и обладает некоторой гениальной интуицией», – сказал Сакки.