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    Сакки считает, что Инсинье идеально бы заменил Неймара в «Барселоне»

    Экс-главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки подчеркнул, что считает нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье идеальной заменой Неймару в «Барселоне».

    Ранее сообщалось, что неаполитанцы отклонили предложение сине-гранатовых по 26-летнему итальянцу в размере 100 миллионов евро. Напомним, Неймар нынешним летом покинул каталонский клуб и присоединился к «ПСЖ».

    «Не думаю, что «Барселона» приблизилась к тем же стандартам, что и «Реал».

    Потеряв Неймара, Инсинье стал бы ему идеальной заменой. Лоренцо – величайший итальянский талант за последние 10 лет и обладает некоторой гениальной интуицией», – сказал Сакки.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2017 14:56
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