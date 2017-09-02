Кобелев: «Вернул Денисова в основу «Динамо» по просьбе Мутко, но на пользу это никому не пошло»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев признался, что ему пришлось вернуть в основной состав бело-голубых полузащитника Игоря Денисова в интересах сборной России. По словам специалиста, сделано это было в ущерб собственной команде.

Напомним, в ноябре 2015 года 33-летний хавбек был отстранен Кобелевым от тренировок «Динамо» из-за конфликта с клубным врачом.

– Я вернул его в «Динамо» вопреки футбольным принципам, в ущерб результату, команде и себе. А произошло это благодаря одному руководителю, который попросил это сделать в интересах сборной.

Нет, никаких конфликтов с Денисовым у нас не было. Но, с моей точки зрения, для той нашей команды он был лишним. Я ему это сказал, когда мы абсолютно тихо и спокойно поговорили: «Игорь, ты перерос эту команду. Ты должен играть в более сильном коллективе, где тебе будет комфортно. А у нас сейчас немножко другая ситуация. Мы должны сейчас вгрызаться и держаться вместе».

Это было в конце первой части чемпионата, когда я на три игры его отстранил. Никто не верит, что у нас не было конфликта. Но это так! Я просто дал ему три месяца, чтобы найти себе команду, в которой ему удобно будет играть.

– А то, что неудобно, было видно по его отношению к делу?

– По многим факторам. В том числе финансовому. Тренер должен контролировать ситуацию в команде, психологическую в том числе. Но получилось так, что зимой новый клуб себе Игорь не нашел, и его пришлось вернуть.

– Сейчас не стали бы возвращать его даже при таком звонке?

– Нет.

– Назовете фамилию звонившего?

– Не буду. Пусть люди догадаются с трех раз.

– И все же – скажете, кто?

– Понятно, что это был Виталий Леонтьевич. Но ни «Динамо», ни сборной это на пользу не пошло.