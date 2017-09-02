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    Кобелев: «Вернул Денисова в основу «Динамо» по просьбе Мутко, но на пользу это никому не пошло»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев признался, что ему пришлось вернуть в основной состав бело-голубых полузащитника Игоря Денисова в интересах сборной России. По словам специалиста, сделано это было в ущерб собственной команде.

    Напомним, в ноябре 2015 года 33-летний хавбек был отстранен Кобелевым от тренировок «Динамо» из-за конфликта с клубным врачом.

    – Я вернул его в «Динамо» вопреки футбольным принципам, в ущерб результату, команде и себе. А произошло это благодаря одному руководителю, который попросил это сделать в интересах сборной.

    Нет, никаких конфликтов с Денисовым у нас не было. Но, с моей точки зрения, для той нашей команды он был лишним. Я ему это сказал, когда мы абсолютно тихо и спокойно поговорили: «Игорь, ты перерос эту команду. Ты должен играть в более сильном коллективе, где тебе будет комфортно. А у нас сейчас немножко другая ситуация. Мы должны сейчас вгрызаться и держаться вместе».

    Это было в конце первой части чемпионата, когда я на три игры его отстранил. Никто не верит, что у нас не было конфликта. Но это так! Я просто дал ему три месяца, чтобы найти себе команду, в которой ему удобно будет играть.

    – А то, что неудобно, было видно по его отношению к делу?

    – По многим факторам. В том числе финансовому. Тренер должен контролировать ситуацию в команде, психологическую в том числе. Но получилось так, что зимой новый клуб себе Игорь не нашел, и его пришлось вернуть.

    – Сейчас не стали бы возвращать его даже при таком звонке?

    – Нет.

    – Назовете фамилию звонившего?

    – Не буду. Пусть люди догадаются с трех раз.

    – И все же – скажете, кто?

    – Понятно, что это был Виталий Леонтьевич. Но ни «Динамо», ни сборной это на пользу не пошло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2017 13:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 сентября 2017, 05:04

      Кобелев низок. Мудко он и есть мудко. А Денисов так себе игрок.

      0
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      Рейтинг: +8021

      nik55 2 сентября 2017, 21:01

      пока Мудко правит----в России футбола не будет

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 сентября 2017, 18:05

      Мерзкая, ничтожная личность. Тупой, упрямый и ленивый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 16:56

      Кто бы Кобелева отстранил пораньше. Может, тогда и без ФНЛ бы обошлось.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 16:07

      Забавное интервью.Получается что в вылете Динамо виноват Мутко и Денисов,а тренер как бы ни при чём!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 сентября 2017, 15:23

      Мутко нужно сборную России возглавлять, раз он так сильно разбирается в футболе. Он "перерос" свою должность

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 2 сентября 2017, 15:11

      Ну, и до кель еще можно терпеть этого мудка?

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой 2 сентября 2017, 14:38

      В этом вся сущность РФПЛ.
      также и результаты решаются.

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 сентября 2017, 14:35

      ну да, Деньгисов отвалил нужную сумму в кормушку а тот звоночек сделал куда надо. вся система в стране такая

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 сентября 2017, 14:26

      Ну может он хотел как лучше,а получилось как всегда..

      0
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