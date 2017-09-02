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    Титов: «Спартак» в Лиге чемпионов будет бороться за выход в плей-офф с первого-второго места»

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от выступления московской команды в Лиге чемпионов. Напомним, что на групповой стадии турнира красно-белые сыграют с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».

    По мнению Титова, десятикратные чемпионы России будут бороться за выход в плей-офф самого престижного европейского турнира с первого-второго места.

    – Жеребьевка «Спартака» в Лиге чемпионов – «Ливерпуль», «Севилья» и «Марибор» – признана в целом посильной. Как вы на это смотрите?

    – Так всегда бывает. Кажется, что можно выходить из группы – нет грандов уровня «Барсы» и «Баварии». «Спартак» впервые за долгое время окажется в такой ситуации, когда осенью еврокубки. Это тяжело, потому Каррера и требовал новичков. Он понимает, что будет непросто. И все же мой прогноз – борьба за выход с первого-второго места.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2017 06:10
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 сентября 2017, 16:27

      твоими устами да мед пить...

      1
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 5 сентября 2017, 00:11

      В прошлом году, кто готовил команду Спартак к сезону???
      Правильно. Аленичев и его тренерский штаб!
      В этом сезоне, кто готовил команду Спартак к сезону???
      Правильно. Каррера и его тренерский штаб!
      Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу!
      В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
      А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры!
      Каррера не умеет готовить команду к сезону!
      Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
      Что такое матчи Лиги чемпионов!
      Это накал страстей, эмоции, БОЛЬШИЕ психологические и физические ЗАТРАТЫ - это игра на два футбольных ФРОНТА!
      Как Спартак может "позитивно" и с шансами играть на два фронта, когда Спартак БЛАГОПОЛУЧНО провалил первый фронт и оказался внизу турнирной таблицы???
      Следовательно: - У Спартака НЕТ запаса прочности и сил на два ФРОНТА!
      Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
      СТРАШНЫЙ "позитивный" сон Карреры и Федуна предстал пред нами в полный ПРОВАЛЬНЫЙ рост.
      Но ведь в Спартаке ОТЛИЧНЫЙ состав!
      Дай Бог другим командам такой состав ИМЕТЬ!!!
      РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса!
      Если старт плохой и ПРОВАЛЕН, то и подготовка к сезону была ПЛОХАЯ и ПРОВАЛЬНАЯ!
      Если ПРОФЕССИОНАЛЬНО и УМЕЛО не работают с тем составом что есть, то и трансферы Спартаку НЕ ПОМОГУТ!
      Спартак окажется в ПРОГАРЕ, в ПРОЛЁТЕ в оглушительном ПРОВАЛЕ всего сезона!
      ЖДЁМ-С!!!
      Очень даже не хочется провала Спартака, но он уже - ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, "позитивно" навис над Спартаком и ДАВИТ на него всей своей ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ массой!

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      Рейтинг: +235

      Копытин 3 сентября 2017, 09:27

      Из 6 игр 1 может выиграют, 1 в ничейку скатают, ну а остальное сами знаете. Как бы не хотелось что бы наши клубы побольше очков в копилку положили, но увы в этом сезоне мало что светит в ЛЧ нашим клубам. Хорошо если за зону УЕФА зацепимся в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 17:53

      твоими бы устами да мёд хлебать!Лучше им сейчас говорить что третье место - вполне приличный результат.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 сентября 2017, 13:43

      Так а все будут бороться )

      1
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 2 сентября 2017, 12:28

      Ага но они не выйдут с таким составом

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 2 сентября 2017, 11:51

      а получится в точности да наоборот.всё и всем проиграет

      4
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      Рейтинг: +722

      Urry 2 сентября 2017, 10:13

      Все с жадностью будут наблюдать за этим

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 2 сентября 2017, 10:07

      Вперёд ! К победам ! ! !

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      Рейтинг: +348

      343443 > 77SAM 2 сентября 2017, 11:53

      вернее к полному провалу

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      Рейтинг: +459

      77SAM > 343443 2 сентября 2017, 13:45

      Зачем грустить раньше времени,выше голову ! И пусть будет,как будет !

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 сентября 2017, 09:47

      То Глушак что то ляпнет то теперь певец Егорка. Вы их в диспансере проверяете?

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