Титов: «Спартак» в Лиге чемпионов будет бороться за выход в плей-офф с первого-второго места»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от выступления московской команды в Лиге чемпионов. Напомним, что на групповой стадии турнира красно-белые сыграют с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».

По мнению Титова, десятикратные чемпионы России будут бороться за выход в плей-офф самого престижного европейского турнира с первого-второго места.

– Жеребьевка «Спартака» в Лиге чемпионов – «Ливерпуль», «Севилья» и «Марибор» – признана в целом посильной. Как вы на это смотрите?

– Так всегда бывает. Кажется, что можно выходить из группы – нет грандов уровня «Барсы» и «Баварии». «Спартак» впервые за долгое время окажется в такой ситуации, когда осенью еврокубки. Это тяжело, потому Каррера и требовал новичков. Он понимает, что будет непросто. И все же мой прогноз – борьба за выход с первого-второго места.