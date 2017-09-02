Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Реала» Себальос сломал шею в матче за молодежную сборную

    Товарищеский матч молодежных сборных Испании и Италии завершился победой хозяев со счетом 3:0.

    На 68-й минуте капитан испанцев Даниэль Себальос сломал шею в верховой борьбе с Клодом Аджапонгом.

    После продолжительной паузы в игре врачи вывели полузащитника за пределы поля и доставили в больницу. Главный тренер Альберт Селадес отметил у своего подопечного тошноту. Конкретная информация о состоянии здоровья футболиста на данный момент отсутствует.

    В июле Себальос подписал контракт с «Реалом». Сумма отступных в соглашении – 500 миллионов евро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 сентября 2017, 08:18

      Карьера карьерой, главное чтобы здоровым остался. Выздоравливай!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 05:43

      Серьезная травма . Будем ждать положительных новостей . Жаль , если с карьерой придется закончить .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 сентября 2017, 05:16

      Дай бог что бы всё было хорошо ......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 2 сентября 2017, 02:23

      Здоровья только!!!!травма серьезная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 2 сентября 2017, 01:53

      Очень хороший молодой футболист , жаль что так все начинается для него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 2 сентября 2017, 01:38

      Да, уж по дружески с играли. Это футбол, травмы неизбежны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Khdjimurad095 2 сентября 2017, 01:35

      Желаем в скорейшего воздоровления

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11