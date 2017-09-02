Полузащитник «Реала» Себальос сломал шею в матче за молодежную сборную

Товарищеский матч молодежных сборных Испании и Италии завершился победой хозяев со счетом 3:0.

На 68-й минуте капитан испанцев Даниэль Себальос сломал шею в верховой борьбе с Клодом Аджапонгом.

После продолжительной паузы в игре врачи вывели полузащитника за пределы поля и доставили в больницу. Главный тренер Альберт Селадес отметил у своего подопечного тошноту. Конкретная информация о состоянии здоровья футболиста на данный момент отсутствует.

В июле Себальос подписал контракт с «Реалом». Сумма отступных в соглашении – 500 миллионов евро.