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    Конте дозаявил Диего Косту на АПЛ

    В связи с закрытием трансферного окна официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал обновленные составы команд.

    Среди 25-ти игроков «Челси» – нападающий Диего Коста.

    28-летний испанец бразильского происхождения не принимал участия в матчах клуба на протяжении трех месяцев. Последний его матч пришелся на финал Кубка Англии против «Арсенала» (2:1). Согласно распространенной версией, между Костой и главным тренером синих Антонио Конте произошла ссора.

    Форвард пополнил состав «пенсионеров» в июле 2014 года, перейдя из «Атлетико» за 38 миллионов евро. За три сезона в Премьер-лиге он забил 52 гола в 89-ти матчах.

    Источник: Premierleague.com

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    02.09.2017 00:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      bakha23 2 сентября 2017, 18:18

      нужен будет в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 2 сентября 2017, 09:01

      Ну и как они сейчас работать будут вместе?Как бы заговор Диего не устроил в команде....

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 05:54

      дон Диего полная Хулия Педра, одним словом та ещё падлюка...

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