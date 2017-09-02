Конте дозаявил Диего Косту на АПЛ

В связи с закрытием трансферного окна официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал обновленные составы команд.

Среди 25-ти игроков «Челси» – нападающий Диего Коста.

28-летний испанец бразильского происхождения не принимал участия в матчах клуба на протяжении трех месяцев. Последний его матч пришелся на финал Кубка Англии против «Арсенала» (2:1). Согласно распространенной версией, между Костой и главным тренером синих Антонио Конте произошла ссора.

Форвард пополнил состав «пенсионеров» в июле 2014 года, перейдя из «Атлетико» за 38 миллионов евро. За три сезона в Премьер-лиге он забил 52 гола в 89-ти матчах.