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    Источник: «Ливерпуль» заявил Коутиньо на Лигу чемпионов

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо возобновит тренировки с командой после 4-х туров АПЛ вне игры. По распространенной версии, между бразильцем и главным тренером красных Юргеном Клоппом возник конфликт из-за желания игрока перейти в «Барселону».

    По информации испанского журналиста Альфредо Мартинеса, 25-летний хавбек будет включен в заявку мерсисайдцев на Лигу чемпионов.

    Ранее сообщалось о том, что игрок попросил клуб не задействовать его в еврокубках.

    Источник: Twitter

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    02.09.2017 00:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 сентября 2017, 12:24

      Там у них своя атмосфера, видимо

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 сентября 2017, 06:28

      После чм он будет стоить за 200 лямов так что правильно что не отдали

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 05:57

      Даа..такая туча-куча бабла сквозняком пролетела мимо Ливерпуля, печалька однако...

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 2 сентября 2017, 01:36

      Ну вот и сказочке конец)

      0
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