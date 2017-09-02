Источник: «Ливерпуль» заявил Коутиньо на Лигу чемпионов

Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо возобновит тренировки с командой после 4-х туров АПЛ вне игры. По распространенной версии, между бразильцем и главным тренером красных Юргеном Клоппом возник конфликт из-за желания игрока перейти в «Барселону».

По информации испанского журналиста Альфредо Мартинеса, 25-летний хавбек будет включен в заявку мерсисайдцев на Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что игрок попросил клуб не задействовать его в еврокубках.