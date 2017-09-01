Источник: на следующей неделе Коутиньо возобновит тренировки с «Ливерпулем»

В период трансферного окна ряд СМИ писал об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Английский клуб отклонил несколько предложений сине-гранатовых, включая запрос на трансфер за 130 миллионов евро.

25-летний бразилец не принял участия ни в одном из 3-х матчей команды в АПЛ-2017/18, но был заигран за сборную Бразилии во встрече против Эквадора (2:0) в рамках 17-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Считается, что между игроком и главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом произошел конфликт.

По информации журналиста The Times Пола Джойса, хавбек возобновит тренировки с клубом на следующей неделе и может сыграть против «Манчестер Сити» в матче 4-го тура чемпионата.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что красные отпустят Коутиньо следующим летом.