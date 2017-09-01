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    Источник: на следующей неделе Коутиньо возобновит тренировки с «Ливерпулем»

    В период трансферного окна ряд СМИ писал об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Английский клуб отклонил несколько предложений сине-гранатовых, включая запрос на трансфер за 130 миллионов евро.

    25-летний бразилец не принял участия ни в одном из 3-х матчей команды в АПЛ-2017/18, но был заигран за сборную Бразилии во встрече против Эквадора (2:0) в рамках 17-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Считается, что между игроком и главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом произошел конфликт.

    По информации журналиста The Times Пола Джойса, хавбек возобновит тренировки с клубом на следующей неделе и может сыграть против «Манчестер Сити» в матче 4-го тура чемпионата.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что красные отпустят Коутиньо следующим летом.

    Источник: The Times

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    01.09.2017 22:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 сентября 2017, 06:31

      Перед ЧМ продавать таких игроков это глупость

      0
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 2 сентября 2017, 00:29

      Ну вот,что и требовалось доказать,а то не буду играть,будет как маленький,ещё лучше чем раньше,если на ЧМ попасть хочет!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 00:14

      Интересно, с каким настроением он будет играть. Наверняка и болельщики красных уже не в восторге от Коутиньо. Будут освистывать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 сентября 2017, 23:09

      Надеюсь реально

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 1 сентября 2017, 22:24

      ну и на кой он им

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 1 сентября 2017, 22:20

      Хахаха обломали рога барселоне

      2
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