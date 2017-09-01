Представители Ди Марии приехали в офис «Барселоны» для обсуждения трансфера

В августе «Бомбардир» писал о начале переговоров «Барселоны» с «ПСЖ» по переходу полузащитника Анхеля Ди Марии. Согласно последней информации, аргентинец попросил главного тренера парижан Унаи Эмери разрешения перейти в каталонский клуб.

По сведениям испанского журналиста Гильема Балаге, представители футболиста прибыли в офис сине-гранатовых на «Камп Ноу» для обсуждения деталей сделки. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

В минувшем сезоне Ди Мария принял участие в 43-х матчах всех турниров, в которых забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. В новом розыгрыше Лиги 1 он отдал один голевой пас в четырех встречах. С июля 2010 года по август 2014 играл за «Реал Мадрид». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 40 миллионов евро.