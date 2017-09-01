Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Представители Ди Марии приехали в офис «Барселоны» для обсуждения трансфера

    В августе «Бомбардир» писал о начале переговоров «Барселоны» с «ПСЖ» по переходу полузащитника Анхеля Ди Марии. Согласно последней информации, аргентинец попросил главного тренера парижан Унаи Эмери разрешения перейти в каталонский клуб.

    По сведениям испанского журналиста Гильема Балаге, представители футболиста прибыли в офис сине-гранатовых на «Камп Ноу» для обсуждения деталей сделки. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

    В минувшем сезоне Ди Мария принял участие в 43-х матчах всех турниров, в которых забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. В новом розыгрыше Лиги 1 он отдал один голевой пас в четырех встречах. С июля 2010 года по август 2014 играл за «Реал Мадрид». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 40 миллионов евро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 06:26

      с чем приехали, с тем и уэхали..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 сентября 2017, 23:55

      А что делать ? Талантов в мире мало. Почему не берут Мареза?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Defensore 1 сентября 2017, 23:19

      Поздновато. 1-е сентября уже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Defensore 1 сентября 2017, 23:26

      в испании второго закрывается трансферное окно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Asbjorn 2 сентября 2017, 00:04

      второго до 24-00 или первого до 24-00?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Павел Буре 2 сентября 2017, 00:16

      в 00-00 2 числа,то есть в 02-00 2 числа по москве

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Asbjorn 2 сентября 2017, 00:32

      получается еще сутки есть у барселоны для подписания ди марии?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Павел Буре 2 сентября 2017, 00:53

      нет,час

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11