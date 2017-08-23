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    «Барселона» начала переговоры с «ПСЖ» по Ди Марии

    «Барселона» намерена в текущее трансферное окно усилить состав полузащитником французского «ПСЖ» Анхелем Ди Марией, сообщает Diario Sport. Каталонцы уже начали вести переговоры с парижским клубом по поводу перехода аргентинского игрока.

    Известно, что «ПСЖ» не прочь расстаться с южноамериканским футболистом за приличную сумму денег. Потенциальный контракт Ди Марии с каталонцами рассчитан на четыре года.

    Сине-гранатовые готовы расстаться ради хавбека с 50 миллионами евро. Насколько сумма устроит французов, сейчас неизвестно. Ранее «Бомбардир» писал, что подвергшийся хакерской атаке твиттер «Барселоны» сообщил о свершившемся трансфере Ди Марии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 13:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 23 августа 2017, 15:35

      по моему руководство Барсы унижается, просит всех а их нахер шлют

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 августа 2017, 13:58

      мадрид будет в восторге

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 августа 2017, 13:51

      А ведь подговаривали других не иметь дел с ПСЖ...

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 23 августа 2017, 13:30

      если димария перейдет тогда он урод

      -1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Real. 23 августа 2017, 14:38

      С хера ли? Он Реал тащил, а ему Перес пня под зад дал просто потому, что Анхель не медийный и его футболки не покупают. За такое отношение можно и пару голов в Классико отгрузить

      2
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      Рейтинг: -55

      Real. > Чермындыр 23 августа 2017, 16:43

      Если тащил Реала а после ухода Димарии кто таскает, ты соображаешь умом. Ты думаешь ПСЖ тоже димка тащит, вообще ты понимаешь футбол

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Real. 23 августа 2017, 18:21

      Какая разница кто сейчас тащит Реал? И при чем тут вообще "кто тащит ПСЖ". Ты сказал, что Ди Мария будет уродом. Я тебя спросил почему. У тебя есть адекватный ответ?

      1
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 23 августа 2017, 13:25

      Типа ответку псж готовят за трансфер неймара.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 августа 2017, 13:23

      ну за 50 можно его взять.

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