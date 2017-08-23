«Барселона» начала переговоры с «ПСЖ» по Ди Марии

«Барселона» намерена в текущее трансферное окно усилить состав полузащитником французского «ПСЖ» Анхелем Ди Марией, сообщает Diario Sport. Каталонцы уже начали вести переговоры с парижским клубом по поводу перехода аргентинского игрока.

Известно, что «ПСЖ» не прочь расстаться с южноамериканским футболистом за приличную сумму денег. Потенциальный контракт Ди Марии с каталонцами рассчитан на четыре года.

Сине-гранатовые готовы расстаться ради хавбека с 50 миллионами евро. Насколько сумма устроит французов, сейчас неизвестно. Ранее «Бомбардир» писал, что подвергшийся хакерской атаке твиттер «Барселоны» сообщил о свершившемся трансфере Ди Марии.