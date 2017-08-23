Взломанный твиттер «Барселоны» сообщил о переходе Ди Марии из «ПСЖ»

«Барселона» сегодня ночью объявила о приобретении Анхеля Ди Марии из «ПСЖ» в своем твиттере. Спустя несколько минут появилась еще одна надпись, сообщавшая о том, что это шутка, а также информация о взломе аккаунта каталонского клуба известной группой хакеров OurMine. Преступники оставили контактную информацию для связи с представителями клуба. Стоит отметить, что на днях эта же группировка взломала сеть PSN, в которой хранятся пароли миллионов игроков приставок Sony PlayStation. На данный момент доступ восстановлен, фальшивые записи удалены.

«Барселона» действительно ведет в данный момент переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, который играет в Париже с 2015 года. За это время он провел во всех турнирах 89 матчей, забив в них 28 голов.