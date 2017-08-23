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    Взломанный твиттер «Барселоны» сообщил о переходе Ди Марии из «ПСЖ»

    «Барселона» сегодня ночью объявила о приобретении Анхеля Ди Марии из «ПСЖ» в своем твиттере. Спустя несколько минут появилась еще одна надпись, сообщавшая о том, что это шутка, а также информация о взломе аккаунта каталонского клуба известной группой хакеров OurMine. Преступники оставили контактную информацию для связи с представителями клуба. Стоит отметить, что на днях эта же группировка взломала сеть PSN, в которой хранятся пароли миллионов игроков приставок Sony PlayStation. На данный момент доступ восстановлен, фальшивые записи удалены.

    «Барселона» действительно ведет в данный момент переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, который играет в Париже с 2015 года. За это время он провел во всех турнирах 89 матчей, забив в них 28 голов.

    Источник: Twitter

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    23.08.2017 06:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -55

      Real. 23 августа 2017, 09:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Барса уроды он был игроком Реала Ди Мария подумай, играт за Барселону не стоит

      -4
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Real. 23 августа 2017, 10:34

      ты ничего не понял из текста, да?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > Schicko 23 августа 2017, 13:33

      я понял текста. Это не просто шутка.

      -1
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