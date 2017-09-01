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    Руни освободили под залог после задержания за пьяную езду

    Сегодня полицейские графства Чешир задержали нападающего «Эвертона» Уэйна Руни за вождение в нетрезвом виде. Позже появилась информация о том, что суд над 31-летним англичанином состоится 18-го сентября.

    Согласно Mirror, футболист покинул участок под залог.

    Напомним, в июле воспитанник «Эвертона» Руни вернулся в родной клуб после 13-ти лет выступлений за «Манчестер Юнайтед». В августе форвард объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.09.2017 19:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 06:00

      Так долго держали бедняжку Руни в каталажке шо и борода у мальца поросла...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Ron09 1 сентября 2017, 20:08

      Аж запил в Эвертоне. Видимо что то не то

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 1 сентября 2017, 19:26

      Нервишки здали. Бывает.

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