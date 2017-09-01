Руни освободили под залог после задержания за пьяную езду

Сегодня полицейские графства Чешир задержали нападающего «Эвертона» Уэйна Руни за вождение в нетрезвом виде. Позже появилась информация о том, что суд над 31-летним англичанином состоится 18-го сентября.

Согласно Mirror, футболист покинул участок под залог.

Напомним, в июле воспитанник «Эвертона» Руни вернулся в родной клуб после 13-ти лет выступлений за «Манчестер Юнайтед». В августе форвард объявил о завершении карьеры в сборной Англии.