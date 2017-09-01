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    Видаль: «Санчес перешел в «Сити»? Не думаю»

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал информацию о том, что его партнер по сборной Чили Алексис Санчес в раздевалке команды сказал о переходе из «Арсенала» в «Манчестер Сити».

    «Нет, я так не думаю. В любом случае этот вопрос не ко мне. Мне кажется, эту ситуацию раздула пресса. Он был сосредоточен на матче против Парагвая», – сказал 30-летний хавбек.

    Команда Хуана Антонио Пицци в матче 15-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 уступила Парагваю со счетом 0:3. Чилийцы занимают четвертое место из десяти в турнирной таблице.

    Сегодня «Бомбардир» писал о нежелании Санчеса играть за лондонский клуб.

    Источник: FourFourTwo

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    01.09.2017 19:11
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