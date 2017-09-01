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    Алексис Санчес не желает выступать за «Арсенал»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес больше не хочет выступать в составе лондонской команды. По информации El Mercurio, игрок сборной Чили остался крайне разочарован тем, что «канониры» отказались продать его в «Манчестер Сити» этим летом.

    Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер форварда в последний день трансферного окна, а сам Санчес подписал личный контракт с «горожанами», но в последний момент «Арсенал» передумал отпускать футболиста.

    Руководство «Сити» также осталось недовольно поведением «канониров» и в ближайшее время планирует подать на них жалобу в FA.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 15:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 1 сентября 2017, 20:39

      я думаю, Арсенал в этом сезоне всерьез возьмет чемпионат! на зло всем

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 1 сентября 2017, 17:51

      Еще после чм в сша надо было в Ливерпуль идти и сейчас просись !

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Tigerss 1 сентября 2017, 18:42

      Как же команда лузеров смогла ЛЧ выиграть ? Дурак.

      1
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      ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 > Обер-КанцлерЪ 1 сентября 2017, 21:16

      Да тигр наверное кпроме второй лтги 9 зоны по черно белому телеку никогда футбол и не смотрел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 1 сентября 2017, 17:25

      И его можно понять

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 сентября 2017, 17:13

      Сыпется империя Венгера!)

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 1 сентября 2017, 16:42

      ?????

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 1 сентября 2017, 16:35

      Без уважения к клубу и его тренеру настоящей игры уже не будет, даже у великого игрока. Месси - это уже доказал

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      Рейтинг: +800

      forward33 1 сентября 2017, 16:17

      НУ видимо сити так хотел подписать чилийца, Стерлинга отказались отдавать, обратились за Санчесом в последнии дни ТО, ну плюс Арс замену не успел найти, поэтому Алексис должен направить свой гнев на горожан...да будет он играть скоро ЧМ или он не хочет на него попасть?

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 сентября 2017, 15:56

      Вот не понимаю вообще - НАХЕР его держали. Пускай бы валил, индеец психованный. Теперь и без того в мутной воде еще больше фигни будет. Пускай сидит в Чили до зимы и нехер ему в Лондоне делать, и плачется по телефону Пепочке хоть каждый день. Дурдом какой-то - просили же все - продайте его нахер

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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 1 сентября 2017, 15:47

      Да и хуй на него положить))))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 15:41

      Какая-то мания недовольств игроков и клубов.... Благо часто их взаимотношения жёстко урегулированы контрактами и соглашениями.... Иначе был бы беспредел.... Хочу - не хочу... А о чём думают стороны когда подписи ставят?....
      Вот и в данном случае предстоит череда неприятных репутационных и финансовых разбирательств.... Когда же о футболе думать?!....(((

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