Алексис Санчес не желает выступать за «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес больше не хочет выступать в составе лондонской команды. По информации El Mercurio, игрок сборной Чили остался крайне разочарован тем, что «канониры» отказались продать его в «Манчестер Сити» этим летом.

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер форварда в последний день трансферного окна, а сам Санчес подписал личный контракт с «горожанами», но в последний момент «Арсенал» передумал отпускать футболиста.

Руководство «Сити» также осталось недовольно поведением «канониров» и в ближайшее время планирует подать на них жалобу в FA.