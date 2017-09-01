«Реал» отклонил 20 предложений по молодому испанцу

«Реал» отказался отпускать в летнее трансферное окно полузащитника Маркоса Льоренте.

Сообщается, что мадридский клуб получил 20 предложений по аренде или продаже 22-летнего испанца, но отклонил их все. В услугах хавбека были заинтересованы такие команды, как «ПСЖ», «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия».

В прошлом сезоне Льоренте выступал на правах аренды за «Алавес», где отметился двумя результативными передачами в 31 матче Примеры.