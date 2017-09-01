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    «Реал» отклонил 20 предложений по молодому испанцу

    «Реал» отказался отпускать в летнее трансферное окно полузащитника Маркоса Льоренте.

    Сообщается, что мадридский клуб получил 20 предложений по аренде или продаже 22-летнего испанца, но отклонил их все. В услугах хавбека были заинтересованы такие команды, как «ПСЖ», «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия».

    В прошлом сезоне Льоренте выступал на правах аренды за «Алавес», где отметился двумя результативными передачами в 31 матче Примеры.

    Источник: Football Espana

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    01.09.2017 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 сентября 2017, 15:24

      реал сейчас дорожит своими воспитанниками и не покупает за огромные деньги таких же по уровню игроков

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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 1 сентября 2017, 14:46

      Я конечно его в игре не видел но статистика странная для игрока которого не хочет отпускать Реал. 2 голевые в 31 матче.. странно. Может чей то сынок? Или протеже?

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