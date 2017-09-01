Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России назвала пять причин посетить матч с «Динамо»

    Сборная России призвала болельщиков посетить контрольный матч с московским «Динамо».

    На официальной странице национальной команды в твиттере было опубликовано видео, в котором называются пять причин прийти на предстоящую встречу.

    Напомним, что игра между Россией и «Динамо» пройдет 3 сентября на «Арене Химки» и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sbaron 2 сентября 2017, 21:03

      Вот как все любят футбол и сборную России. Судя по комментариям. У нас новая сборная и ей надо сыграться. С Германией или Англией мне кажется не получится. Почему Динамо- на мой взгляд: 1 это в Москве, лететь не надо, в Динамо все игроки на месте, в 3, а вам какая разница с кем играет Сборная? Главное в 2018 году был-бы результат. А у Динамо тоже будет стимул доказать свою силу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 2 сентября 2017, 10:53

      все, кто с микрофоном был в ролике, не умеют себя подать на камеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 1 сентября 2017, 16:30

      А я призываю болельщиков давить тапками тараканов! Где больше смысла?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 1 сентября 2017, 15:55

      А зачем сборная не играет контрольный матч с клубами ФНЛ или еще лучше с клубами отдельных школ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > valeh172 1 сентября 2017, 16:06

      ты вообще что-ли,а если школьники их вздрючат!?)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 14:10

      Есть только одна причина пойти всей семьей - вход бесплатный ! Других преференций просто нет !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Dino005 1 сентября 2017, 13:39

      Россия без проблем выиграет динамо

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      moneyonstart 1 сентября 2017, 13:37

      Одна причина и самая главная не смотреть матчи Сборной- из года в год все хуже и хуже. Правда во всей красе, к сожалению(

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11