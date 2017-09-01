Сборная России назвала пять причин посетить матч с «Динамо»

Сборная России призвала болельщиков посетить контрольный матч с московским «Динамо».

На официальной странице национальной команды в твиттере было опубликовано видео, в котором называются пять причин прийти на предстоящую встречу.

Напомним, что игра между Россией и «Динамо» пройдет 3 сентября на «Арене Химки» и начнется в 17:30 по московскому времени.