Сборная России назвала пять причин посетить матч с «Динамо»

Вот как все любят футбол и сборную России. Судя по комментариям. У нас новая сборная и ей надо сыграться. С Германией или Англией мне кажется не получится. Почему Динамо- на мой взгляд: 1 это в Москве, лететь не надо, в Динамо все игроки на месте, в 3, а вам какая разница с кем играет Сборная? Главное в 2018 году был-бы результат. А у Динамо тоже будет стимул доказать свою силу.
Сборная России призвала болельщиков посетить контрольный матч с московским «Динамо».
На официальной странице национальной команды в твиттере было опубликовано видео, в котором называются пять причин прийти на предстоящую встречу.
Напомним, что игра между Россией и «Динамо» пройдет 3 сентября на «Арене Химки» и начнется в 17:30 по московскому времени.
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) 1 сентября 2017 г.