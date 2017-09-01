Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» и «Атлетико» продолжают переговоры по трансферу Диего Косты

    Представители «Челси» и «Атлетико» готовы продолжить переговоры относительно трансфера нападающего Диего Косты, сообщает Sky Sports. Ближайший раунд встречи состоится в пятницу, 1 сентября, накануне закрытия трансферного окна в Испании.

    Сам футболист сейчас находится в Бразилии, где ожидает решения по своему трансферу. Ранее «Челси» отправил ему требование вернуться в Лондон, для возобновления тренировочного процесса, которое футболист проигнорировал. Ему был выставлен штраф на сумму около 300 тысяч фунтов стерлингов. Эта цифра продолжит расти, если бразилец продолжит игнорирование клуба.

    Напомним, что «Челси» может выручить за продажу проблемного игрока 45 миллионов евро, а также еще 10 миллионов в виде различных бонусов в зависимости от спортивных успехов футболиста.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 сентября 2017, 09:29

      окно же уже закрыто, какие могут быть переговоры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 сентября 2017, 08:05

      Не понятно почему Челси его не отпускают, все равно он там уже играть не будет, да и на его место купили Моратту.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11