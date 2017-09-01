«Челси» и «Атлетико» продолжают переговоры по трансферу Диего Косты

Представители «Челси» и «Атлетико» готовы продолжить переговоры относительно трансфера нападающего Диего Косты, сообщает Sky Sports. Ближайший раунд встречи состоится в пятницу, 1 сентября, накануне закрытия трансферного окна в Испании.

Сам футболист сейчас находится в Бразилии, где ожидает решения по своему трансферу. Ранее «Челси» отправил ему требование вернуться в Лондон, для возобновления тренировочного процесса, которое футболист проигнорировал. Ему был выставлен штраф на сумму около 300 тысяч фунтов стерлингов. Эта цифра продолжит расти, если бразилец продолжит игнорирование клуба.

Напомним, что «Челси» может выручить за продажу проблемного игрока 45 миллионов евро, а также еще 10 миллионов в виде различных бонусов в зависимости от спортивных успехов футболиста.