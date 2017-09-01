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    Асхабадзе: «Спартак» переплатил за Рошу в два раза»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе подвел итоги летней трансферной кампании красно-белых.

    Напомним, что московский клуб этим летом приобрел Марко Петковича и Педро Рошу. Также в аренду был взят Марио Пашалич.

    «Наверное, пожелания Карреры не были выполнены на 100%. Тренер подчеркивал, что ему нужно усиление еще и в защиту. Могу предположить, что команда хочет играть с двумя сильными фланговыми нападающими — Промесом и Рошей, а по центру — Зе Луиш или Луис Адриано.

    За бразильской лигой я слежу, и Роша — игрок резкий, очень активный, но если за него заплатили 12 миллионов евро, то это завышенные цифры. В моем понимании, даже с учетом российской наценки, это 5-6 миллионов максимум. Переплатил ли клуб? Получается, да, в два раза, если верить этим цифрам. Это игрок, который почти не участвует в оборонительных действиях. Думаю, Витиньо на момент перехода в ЦСКА был более звездной личностью по бразильским меркам», — сказал Асхабадзе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2017 01:47
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 1 сентября 2017, 12:21

      Ладно тут переплатили, время поджимает а брать нужно,сами виноваты тянули кота за яички, НО ПЕТКОВИЧА ЗАЧЕМ БРАЛИ???? Он мертвый!!! Смысл????

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      Рейтинг: +82

      nikovitek 1 сентября 2017, 11:46

      Не понимаю почему так плохо ведется трансферная политика. Видели бы они какие сделки я в фифе проворачиваю!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 сентября 2017, 11:39

      Во первых в наш чемпионат по расценкам transfer. уже давно никто не идёт, поэтому умножение на 2 в трансфере и з/п это уже практика. А во-вторых - время покажет. Вопрос попадёт он в Спартаковскую игру или нет. Но в ЛЧ с таким составом будет не комильфо.

      0
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      Рейтинг: +223

      niko5 1 сентября 2017, 10:21

      Да ладно плакать-поживем -увидим!Защитников у Карреры хватает,надо только правильно их расставить, а не менять в каждом матче!!

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 1 сентября 2017, 09:34

      в очередной раз народное бабло за так просадили

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > alp 1 сентября 2017, 10:19

      Ты ошибся, это не трансфер зенита!

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      Рейтинг: +11239

      alp > OldenVad 1 сентября 2017, 12:38

      блин как я так ошибся!! ведь лукойл из своего огорода нефть качает!

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > alp 1 сентября 2017, 14:59

      Где купил, там и качает! Если ты думаешь, что пол. ресурсы все еще народное достояние, рекомендую перечитать последнюю Конституцию принятую Ельциным.

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp > OldenVad 1 сентября 2017, 15:30

      ну а Зенит тогда причем в твоем посте?

      -1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > alp 1 сентября 2017, 16:24

      Спартак частный клуб, неужели не смог догадаться?

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      Рейтинг: +11239

      alp > OldenVad 1 сентября 2017, 16:55

      но владелец то качает народное достояние )) и потом, кому спам принадлежит, доподлинно не известно ) а вдруг, алекперов передал спам мерии Москвы? )))

      -1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 1 сентября 2017, 09:24

      На сколько заплатили, настолько пусть и пашет.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Дядя Серёжа 1 сентября 2017, 12:38

      Всем бы так, но не получается.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 сентября 2017, 09:01

      зачем считать деньги в чужом кармане

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 сентября 2017, 08:20

      да это понятно, что переплатил, но таковы реалии - за абы-кого требуют уже не мало. по сути 12 лямов - это ни о чем. другое дело, что в Спартаке потолок зарплат где-то 3 ляма, да и то если ты Промес или Боккетти. Я думаю, отчасти поэтому не подписали свободных ерохина и полоза.

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      Рейтинг: +728

      GammiD > piligrim1986 1 сентября 2017, 08:36

      Полоз и Ерохин не были свободными, за них налом занесли!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > GammiD 1 сентября 2017, 08:37

      ндэ? я думал наоборот)))

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 1 сентября 2017, 08:10

      Игроки стоят столько, за сколько их покупают. Не думаю, что спартак из щедрости накинул 6 лямов ). Был нужен игрок и его взяли по цене за которую его продали. Что тут обсуждать? Главное что бы покупка была удачной!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 сентября 2017, 07:08

      Бывшие только и могут что комментировать Спартак,это все что у них осталось в жизни.Без Спартака про них никто и не вспомнит,и вот поэтому червяк и Ромка пиарятся упоминая Спартак.По людски как то погано все выглядит,да и сами выглядят не в лучшем свете.

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