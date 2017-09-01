Асхабадзе: «Спартак» переплатил за Рошу в два раза»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе подвел итоги летней трансферной кампании красно-белых.

Напомним, что московский клуб этим летом приобрел Марко Петковича и Педро Рошу. Также в аренду был взят Марио Пашалич.

«Наверное, пожелания Карреры не были выполнены на 100%. Тренер подчеркивал, что ему нужно усиление еще и в защиту. Могу предположить, что команда хочет играть с двумя сильными фланговыми нападающими — Промесом и Рошей, а по центру — Зе Луиш или Луис Адриано.

За бразильской лигой я слежу, и Роша — игрок резкий, очень активный, но если за него заплатили 12 миллионов евро, то это завышенные цифры. В моем понимании, даже с учетом российской наценки, это 5-6 миллионов максимум. Переплатил ли клуб? Получается, да, в два раза, если верить этим цифрам. Это игрок, который почти не участвует в оборонительных действиях. Думаю, Витиньо на момент перехода в ЦСКА был более звездной личностью по бразильским меркам», — сказал Асхабадзе.