«Суонси» заплатит за аренду Саншеша 8,5 миллионов; в контракте не будет опции выкупа

Ранее «Бомбардир» со ссылкой на Джанлуку Ди Марцо писал о договоренности «Суонси» с «Баварией» по аренде полузащитника Ренату Саншеша. Издание Kicker сообщило подробности сделки.

Клуб английской Премьер-лиги заплатит за аренду 8,5 миллионов евро. Срок соглашения – один год. При этом «лебеди» не получат права на выкуп 20-летнего португальца.

Саншеш выступает за мюнхенский клуб с июля 2016 года. Сумма его перехода из «Бенфики» составила 35 миллионов евро. В дебютном сезоне за чемпионов Германии хавбек провел 25 встреч без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.