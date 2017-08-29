Караваев: «Локомотив»? Не в курсе, спросите у моего агента»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев заявил, что ему пока ничего не известно относительно возможного трансфера в «Локомотив».

На прошлой неделе появилась информация, что 22-летний игрок может перебраться в стан железнодорожников за 2,5 миллиона евро.

«Честно, пока ничего не могу сказать. Лучше обратиться к моему агенту. Возможно, что-то станет ясно в ближайшие дни. У агента информации, конечно, больше.

Почему мало играю в «Спарте»? Ну… Просто так сейчас складывается. Могу ли покинуть пражский клуб? Вероятность существует, но, как говорится, посмотрим», – сказал Караваев.

Караваев перешел в пражский клуб из ЦСКА прошлым летом за 1 миллион евро. В текущем сезоне футболист принял участие в четырех матчах.