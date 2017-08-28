Гершкович: «Очевидно, что «Спартаку» нужно усиление. Прежде всего в оборону»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал потерю очков «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА в восьмом туре РФПЛ. Также он выразил мнение, что красно-белым необходимо укрепление состава, прежде всего оборонительных порядков.

В минувший уик-энд армейцы потерпели домашнее поражение от «Ахмата» (0:1), «Спартак» не сумел распечатать ворота «СКА-Хабаровска» (0:0), сыграв вничью, а петербуржцы также довольствовались лишь одним очком на своем поле с «Ростовом» (0:0).

«Не стал бы делать какие-то глобальные выводы по синхронной потере очков лидерами, причины у всех разные. «Спартак» провел не очень успешную трансферную кампанию, может, конечно, еще будут приобретения. Команде очевидно нужно усиление, прежде всего – в линии обороны, и хороший форвард бы не помешал. И понятно, что против чемпиона все играют с большим настроем.

Что касается ЦСКА и «Зенита», то командам тяжеловато, они находятся в режиме европейских турниров. У ЦСКА к тому же нет большой возможности ротировать состав. «Зенит» в последних матчах тяжело преодолевает насыщенную оборону, но здесь надо помнить, что команда в стадии становления. Новые игроки, новый тренер – нужно время. Ничего критического нет, хорошо, что ЦСКА и «Зенит» прошли в основную часть еврокубков», – сказал Гершкович.