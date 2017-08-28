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  • Гершкович: «Очевидно, что «Спартаку» нужно усиление. Прежде всего в оборону»

Гершкович: «Очевидно, что «Спартаку» нужно усиление. Прежде всего в оборону»

28 августа 2017, 13:57
9

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал потерю очков «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА в восьмом туре РФПЛ. Также он выразил мнение, что красно-белым необходимо укрепление состава, прежде всего оборонительных порядков.

В минувший уик-энд армейцы потерпели домашнее поражение от «Ахмата» (0:1), «Спартак» не сумел распечатать ворота «СКА-Хабаровска» (0:0), сыграв вничью, а петербуржцы также довольствовались лишь одним очком на своем поле с «Ростовом» (0:0).

«Не стал бы делать какие-то глобальные выводы по синхронной потере очков лидерами, причины у всех разные. «Спартак» провел не очень успешную трансферную кампанию, может, конечно, еще будут приобретения. Команде очевидно нужно усиление, прежде всего – в линии обороны, и хороший форвард бы не помешал. И понятно, что против чемпиона все играют с большим настроем.

Что касается ЦСКА и «Зенита», то командам тяжеловато, они находятся в режиме европейских турниров. У ЦСКА к тому же нет большой возможности ротировать состав. «Зенит» в последних матчах тяжело преодолевает насыщенную оборону, но здесь надо помнить, что команда в стадии становления. Новые игроки, новый тренер – нужно время. Ничего критического нет, хорошо, что ЦСКА и «Зенит» прошли в основную часть еврокубков», – сказал Гершкович.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит
Комментарии (9)
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oyabun
1503918344
Странная ситуация - всем очевидно что срочно нужен хороший защитник, причем уже за любые деньги! Всем... кроме руководства Спартака. Там спокойствие просто железобетонное.
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raritet
1503920551
Ничего личного, здесь нужно не усиление, а новая команда. Как правило, когда какая-то задача выполнена, психология человека отвечает автоматически как на выполненную миссию и человек перестает работать, так как работал для выполнения этой задачи. Помню, в свое время, став уже чемпионом, обладателем Кубка УЕФА, Зенит приехал к Шиннику в Ярославль. Наблюдая с каким видом выходили зенитовцы из автобуса, как будто сами боги спустились с Олимпа, сразу понял играть не будут. (Годы спустя уже все знали что за Кубок каждый получил по 1 000000 & )И точно, проиграли -1-4. И что логично, команда сразу разбежалась-Аршавин, Погребняк, Тимощук и др. Русскую психологию не исправить.
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SERGEI12345
1503923575
Отстаньте от Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Клуб знает все сильные и слабые стороны!Комментируйте поражение коней и ничью Зенита!
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SPACE TRUCKIN
1503930868
да ладно!!молодец Гершкович - наконец -то понял ,что нужно Спартаку!...никто и не догадался без него...((
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Taps
1503935644
Нужно признать очевидное:
Спартак что-то займёт через 10 лет. Баклан им в помощь.
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