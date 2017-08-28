Довбня: «Акинфеев был, есть и еще будет вратарем номер один»

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня равняется на вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, которого он считает «номером один» в России. Он также высказал слова поддержки в адрес Александра Кокорина, который в прошлом сезоне подвергался критике.

– Вы не хотите, чтобы вас сравнивали с Акинфеевым. Но он является для вас примером для подражания?

– Классный, топовый голкипер! Возможно, есть российские вратари с большим потенциалом. Но нет смысла об этом говорить.

– Почему?

– Потому что Игорь был, есть и еще будет вратарем номер один. Он уже в юношеские годы был нереальным талантом. А самое главное – держит уровень. Знаю, что он порой может не тренироваться. Но выходит на матч и спасает. Мне не нравится, когда его огульно критикуют за ошибки. Акинфеев – это же легенда, а его ругают при первом же ляпе... То же самое могу сказать и про Кокорина.

– Считаете, ему не справедливо «доставалось» от прессы и болельщиков раньше?

– Посмотрите сейчас на него. В каком он порядке! А если бы его и в прошлом сезоне поддержали, а не поливали, может быть, он дал результат раньше? Я дружу с Андреем Луневым, интересовался у него про Кокорина.

– И что ответил Лунев?

– Что Кокорин в полнейшем порядке. На тренировках показывает что-то нереальное. А на поле в прошлом сезоне выходил, и у него почему-то игра не шла. И пресса, болельщики тут же начинали его прикладывать, ругать! Может быть, из-за этого у Кокорина и пропадала уверенность в своих силах? Когда человека постоянно прессуют, иногда трудно с этим справиться. Наоборот, нужно быть добрее, побольше позитива!

Понимаете, все ошибаются. Например, слесари тоже могут сделать что-то не так. Просто об этом газеты не пишут. Но по факту безгрешных людей не бывает. Нужно поддерживать, а не засаживать. Будем добрее!