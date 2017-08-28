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  • Довбня: «Спартак» вряд ли защитит титул, а вот ЦСКА – это космос»

Довбня: «Спартак» вряд ли защитит титул, а вот ЦСКА – это космос»

28 августа 2017, 09:53
15

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал о задаче, которая стоит перед его командой в текущем сезоне. Руководством клуба была поставлена задача остаться в Премьер-лиге по окончании сезона.

– На что в этом сезоне будет претендовать Хабаровск?

– Перед нами стоит задача – остаться в Премьер-лиге. Надо ее выполнять.

– «Спартак» не сможет защитить свой титул?

– Вряд ли красно-белые вновь станут чемпионами. По игре ЦСКА и «Зенит» превосходят «Спартак». Хотя тот же «Зенит» первые три-четыре тура еще вкатывался в чемпионат. А ЦСКА – это вообще космос!

– Космос?

– Да. Имею в виду командные взаимодействия. Мне нравится, что в ЦСКА долгое время одни и те же футболисты играют. Клуб не выкидывает игроков пачками. Костяк сохраняется много лет. Отсюда и такое взаимопонимание на поле – с полуслова. Это и обеспечивает стабильный результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА Спартак Зенит Довбня Александр
Комментарии (15)
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Alex ostrov
1503904071
Не знаю как Ска-хабаровск, но Довбня точно останется в премьер лиги!!!
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bset
1503904577
Довбня - это космос. Так тащить команду.
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paracetamol
1503905719
Космос - это 6-е место в таблице.
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oyabun
1503911186
Понятно, да, в какую команду метит парень? Молодец, своевременный прогиб засчитан!)). Однако один матч, в котором поймал кураж, еще не показатель.
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Стаz
1503912823
У Слуцкого нахватался выражений, тот все Баварию космосом называл
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Одинокий волк Маквейд
1503913785
Резюме разместил, молодец, но лесть слишком очевидна.
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--Сергей--
1503914234
Лизнул!
Ответить
Д Альбертини
1503914586
Скоро в ЦСКА будет новый вратарь)))
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Svoysvoemubrat
1503914616
Таких не берут в космонавты.
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Бугимен
1503918647
Поздравляем Вас Довбня!Вы переходите в ЦСКА игроком №1
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