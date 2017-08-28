Довбня: «Спартак» вряд ли защитит титул, а вот ЦСКА – это космос»

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал о задаче, которая стоит перед его командой в текущем сезоне. Руководством клуба была поставлена задача остаться в Премьер-лиге по окончании сезона.

– На что в этом сезоне будет претендовать Хабаровск?

– Перед нами стоит задача – остаться в Премьер-лиге. Надо ее выполнять.

– «Спартак» не сможет защитить свой титул?

– Вряд ли красно-белые вновь станут чемпионами. По игре ЦСКА и «Зенит» превосходят «Спартак». Хотя тот же «Зенит» первые три-четыре тура еще вкатывался в чемпионат. А ЦСКА – это вообще космос!

– Космос?

– Да. Имею в виду командные взаимодействия. Мне нравится, что в ЦСКА долгое время одни и те же футболисты играют. Клуб не выкидывает игроков пачками. Костяк сохраняется много лет. Отсюда и такое взаимопонимание на поле – с полуслова. Это и обеспечивает стабильный результат.