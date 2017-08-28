Руди Гарсия взял на себя ответственность за разгром от «Монако»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия взял на себя ответственность за разгромное поражение от «Монако» в матче четвертого тура чемпионата Франции.

«Этот результат – моя вина. Я не смог подобрать правильный состав на эту игру. Когда хочешь навязать свою игру, а вместо этого пропускаешь через две минуты после стартового свистка, сложно вернуться в игру.

Мы хотели сделать упор на стандарты в этой встрече, так как я знаю, что монегаски часто с них забивают, но нам не удалось сдержать соперника. Хотя мы были довольно эффективны в обороне. При этом нам явно не хватало остроты впереди.

Во втором тайме команда смогла показать, что может играть лучше. Мы стали больше походить на себя.

В любом случае, нам сложно найти какие-то оправдания. Мы не должны пропускать столько. Шесть голов – это недопустимо», – приводит слова тренера L'Equipe.

Напомним, что матч четвертого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Марсель» закончился со счетом 6:1.